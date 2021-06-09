Эквадор — Перу. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (09.06.2021)

В 00:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Эквадор»: Роберт Арболеда, Первис Эступинан, M.Estrada, Jordy Caicedo, Хавьер Арреага, Анхель Мена, Jose Carabali, Pedro Perlaza, Джегсон Мендес, Алешандер Домингес, Moises Caicedo.

«Перу»: Педро Гальесе, Луис Абрам, Marcos Lopez, Серхио Пенья, Кристиан Куэва, Ренато Тапиа, Джанлука Лападула, Christian Ramos, Луис Адвинкула, Андре Каррильо, Йосимар Йотун.

Предыдущий матч соперников: «Перу» — «Эквадор» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эквадор» — «Перу». Коэффициент ставки — 2.95.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эквадор» со счетом 4:1. Матч между командами «Эквадор» и «Перу» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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