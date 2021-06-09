В ночь с 8 на 9 июня в 6-м туре отборочного турнира к чемпионату мира в зоне Южная Америка в Кито на стадионе «Родриго Паз-Дельгадо» сборная Эквадора сыграет с командой Перу. Начало — в 00:00 по мск. Эквадор — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эквадор

Несколько дней тому назад сборная Эквадора в отборочном матче потерпела выездное поражение от команды Бразилии со счетом 0:2, пропустив оба мяча уже после перерыва.

Этим фиаско «триколор» прервали свою 4-матчевую победную серию. Еще в этом году они на своей поле переиграли в контрольном поединке Боливию 2:1, а также выиграли три игры в квалификации.

В этих поединках эквадорцы справились в гостях с теме же боливийцами 3:2, а в родных стенах одолели 4:2 Уругвай и 6:1 Колумбию. Перед этим они в первом туре отборочного цикла уступили Аргентине 0:1 на ее территории.

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После пяти проведенных матчей квалификации сборная Эквадора с девятью набранными баллами идет на третьей строке, но шестая позиция, которая не дает право на дальнейший проход, находится всего на расстоянии двух пунктов.

Перу

Национальная команда Перу пока провально проводит эту компанию, находясь на последнем месте в турнирной таблице, имея на своем счету всего лишь один балл.

Этот пункт «инки» заработали на самом старте турнира, расписав мировую с Парагваем 2:2 на его арене. После этого они проиграли четыре поединка квалификации подряд.

В данном отрезке перуанцы потерпели выездное фиаско от Чили 0:2, а также в родных стенах уступили 2:4 Бразилии, 0:2 Аргентине и 0:3 Колумбии в минувшем туре соревнования.

Сейчас у сборной Перу 8-матчевая безвыигрышная серия, где она дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

В последних двух встречах этих команда победили эквадорцы, но это были товарняки. А в прошлой отборочной компании ЧМ Перу дважды обыграл Эквадор по 2:1.

Прогноз и ставка на Эквадор — Перу

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Эквадора предлагают — 1.44.

На викторию Перу дают — 7.70, ничья оценена — в 4.50.

В родных стенах Эквадор особенно играет сильно, но очень часто пропускает. Исходя из этого напрашивается такая ставка — П1 + обе забьют.