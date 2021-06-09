Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССРСказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021 Англия — один из главных фаворитов ЧЕ-2020Англия на Евро: почти идеальный состав, звездный форвард и статус фаворита Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос». Гауфф и Крейчикова впервые вышли в 1/4-ю, Джокович сыграет с Музетти, Надаль против Синнера
  • 16:18
    • Кудряшов точно пропустит две игры на Евро-2020
  • 16:07
    • «Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом
  • 14:08
    • 17-летняя Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 13:39
    • Фетисов: Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся
  • 13:21
    • Крейчикова разгромила Стивенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 12:47
    • Стало известно имя нового главного тренера сборной Белоруссии
  • 12:17
    • ЦСКА может приобрести полузащитника «Спортинга»
    Все новости спорта

    «Триколор» удержатся на третьей позиции

    Эквадор — Перу. Прогноз и ставка (к. 2.95) на футбол, отбор к ЧМ-2022, 9 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Перу Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Эквадор — Перу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Эквадора
    В ночь с 8 на 9 июня в 6-м туре отборочного турнира к чемпионату мира в зоне Южная Америка в Кито на стадионе «Родриго Паз-Дельгадо» сборная Эквадора сыграет с командой Перу. Начало — в 00:00 по мск. Эквадор — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эквадор

    Несколько дней тому назад сборная Эквадора в отборочном матче потерпела выездное поражение от команды Бразилии со счетом 0:2, пропустив оба мяча уже после перерыва.

    Этим фиаско «триколор» прервали свою 4-матчевую победную серию. Еще в этом году они на своей поле переиграли в контрольном поединке Боливию 2:1, а также выиграли три игры в квалификации.

    В этих поединках эквадорцы справились в гостях с теме же боливийцами 3:2, а в родных стенах одолели 4:2 Уругвай и 6:1 Колумбию. Перед этим они в первом туре отборочного цикла уступили Аргентине 0:1 на ее территории.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    После пяти проведенных матчей квалификации сборная Эквадора с девятью набранными баллами идет на третьей строке, но шестая позиция, которая не дает право на дальнейший проход, находится всего на расстоянии двух пунктов.

    Перу

    Национальная команда Перу пока провально проводит эту компанию, находясь на последнем месте в турнирной таблице, имея на своем счету всего лишь один балл.

    Этот пункт «инки» заработали на самом старте турнира, расписав мировую с Парагваем 2:2 на его арене. После этого они проиграли четыре поединка квалификации подряд.

  • Проблемный турнир. Почему Кубок Америки в последний момент перенесли в Бразилию?
  • Колумбия и Аргентина уже точно не примут Копа Америка-2021, но и с Бразилией не все так просто
  • 03/06/2021

    • В данном отрезке перуанцы потерпели выездное фиаско от Чили 0:2, а также в родных стенах уступили 2:4 Бразилии, 0:2 Аргентине и 0:3 Колумбии в минувшем туре соревнования.

    Сейчас у сборной Перу 8-матчевая безвыигрышная серия, где она дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

    В последних двух встречах этих команда победили эквадорцы, но это были товарняки. А в прошлой отборочной компании ЧМ Перу дважды обыграл Эквадор по 2:1.

    Прогноз и ставка на Эквадор — Перу

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Эквадора предлагают — 1.44.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию Перу дают — 7.70, ничья оценена — в 4.50.

    В родных стенах Эквадор особенно играет сильно, но очень часто пропускает. Исходя из этого напрашивается такая ставка — П1 + обе забьют.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Надаль — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Украина — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Иран — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Узбекистан — Сингапур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Германия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.56
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.78
  • Прогноз на матч Костюк — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Венгрия — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
    • 03:06 04/06/2021     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34 02/06/2021     Где смотреть Евро-2020?
  • Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2020?
    • 01:50 04/06/2021
    Эквадор — Перу: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 09.06.2021. Прогнозы на футбол. «Триколор» удержатся на третьей позиции
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры