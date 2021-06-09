Сборная Бразилии согласилась участвовать в Кубке Америки

Футболисты сборнойсогласились принять участие на предстоящем Кубке Америки.

Ранее стало известно, что Аргентина лишилась права на проведение Кубка Америки из-за ситуации с коронавирусом в стране, а Колумбия — из-за гражданских беспорядков.

Позже турнир, запланированный с 11 июня по 10 июля, перенесли в Бразилию, где ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой. После появления в медиа этой информации футболисты решили устроить протест.

«Когда рождается бразилец, рождается фанат. Мы написали это послание для более чем 200 миллионов фанатов, чтобы выразить свое мнение о проведении Кубка Америки.

Мы — сплоченная команда, но с разными идеями. По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние события заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации.

Важно подчеркнуть, что мы никогда не хотели делать это обсуждение политическим. Мы осознаем важность своей позиции, следим за тем, что публикуется в СМИ, в социальных сетях. Мы также выступаем за то, чтобы предотвратить распространение ложных новостей, связанных с нашими именами, без достоверных фактов. Помним, что мы — профессиональные футболисты.

У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев желто-зеленую майку пятикратного чемпиона мира с огромной историей. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии», — говорится в заявлении футболистов сборной Бразилии, которое было опубликовано в сториз инстаграма Неймара, Тиаго Силвы, Алиссона и Каземиро.

Напомним, ранее стало известно, что президент Бразильской федерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло отстранен от выполнения своих обязанностей на 30 дней советом по этике организации.