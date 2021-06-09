Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йоахим ЛёвГермания на Евро: дембельский аккорд Лёва, возвращение Мюллера и группа смерти
  • 09:37
    • Сборная Бразилии согласилась участвовать в Кубке Америки
  • 08:10
    • В сборной Испании обнаружили еще один случай заражения коронавирусом
  • 10:38
    • «Барселона» планирует продать восемь игроков
  • 09:10
    • «Филадельфия» сравняла счет в серии с «Атлантой», «Клипперс» уступили «Юте»
  • 08:27
    • Бразилия обыграла Парагвай в отборе на ЧМ-2022, Аргентина сыграла вничью с Колумбией
    Все новости спорта

    Сборная Бразилии согласилась участвовать в Кубке Америки

    Футбол Сборная Бразилии Кубок Америки-2021 Календарь Кубка Америки-2019
    Футболисты сборной Бразилии согласились принять участие на предстоящем Кубке Америки.

    Бразильцы отказались от бойкота домашнего Кубка Америки
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бразильцы отказались от бойкота домашнего Кубка Америки

    Ранее стало известно, что Аргентина лишилась права на проведение Кубка Америки из-за ситуации с коронавирусом в стране, а Колумбия — из-за гражданских беспорядков.

    Позже турнир, запланированный с 11 июня по 10 июля, перенесли в Бразилию, где ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой. После появления в медиа этой информации футболисты решили устроить протест.

    «Когда рождается бразилец, рождается фанат. Мы написали это послание для более чем 200 миллионов фанатов, чтобы выразить свое мнение о проведении Кубка Америки.

    Мы — сплоченная команда, но с разными идеями. По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние события заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации.

  • Проблемный турнир. Почему Кубок Америки в последний момент перенесли в Бразилию?
  • Колумбия и Аргентина уже точно не примут Копа Америка-2021, но и с Бразилией не все так просто
  • 03/06/2021

    • Важно подчеркнуть, что мы никогда не хотели делать это обсуждение политическим. Мы осознаем важность своей позиции, следим за тем, что публикуется в СМИ, в социальных сетях. Мы также выступаем за то, чтобы предотвратить распространение ложных новостей, связанных с нашими именами, без достоверных фактов. Помним, что мы — профессиональные футболисты.

    У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев желто-зеленую майку пятикратного чемпиона мира с огромной историей. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии», — говорится в заявлении футболистов сборной Бразилии, которое было опубликовано в сториз инстаграма Неймара, Тиаго Силвы, Алиссона и Каземиро.

    Напомним, ранее стало известно, что президент Бразильской федерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло отстранен от выполнения своих обязанностей на 30 дней советом по этике организации.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Португалия команду Израиля в Лиссабоне?
  • Португалия — Израиль. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Способна ли Украина выиграть группу C?
  • Группа C на Евро-2020. Прогноз и ставки
  • 1.33
    •
  • Фактический финал Балтийского Кубка будет низовым
  • Эстония — Латвия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.45
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Португалия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.33
  • Прогноз на матч Группа C на Евро-2020
  • Футбол
  • 14/06/2021 в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эстония — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Группа A на Евро-2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры