Аньелли: Суперлига не была попыткой переворота

Президент «Ювентуса»высказался о проекте Суперлиги, как о попытке создать альтернативу неэффективной системе.

«Мы всеми способами пытались изнутри изменить еврокубковые турниры. Невозможно не признать, что европейский футбол превратился в монополию в плане исполнительной, экономической и юридической власти, а УЕФА практически безоговорочно отвечает за выдачу лицензий.

Нынешняя система неэффективна. Суперлига не была попыткой переворота, это был крик отчаяния системе, стоявшей на грани краха до пандемии и движущейся к несостоятельности», — цитирует Аньелли Football Italia.