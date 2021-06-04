Аньелли: Суперлига не была попыткой переворота

Андреа Аньелли Фото: globallookpress.com
«Мы всеми способами пытались изнутри изменить еврокубковые турниры. Невозможно не признать, что европейский футбол превратился в монополию в плане исполнительной, экономической и юридической власти, а УЕФА практически безоговорочно отвечает за выдачу лицензий.
Нынешняя система неэффективна. Суперлига не была попыткой переворота, это был крик отчаяния системе, стоявшей на грани краха до пандемии и движущейся к несостоятельности», — цитирует Аньелли Football Italia.