Бельгия — Греция: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в контрольном матче, прошедшем в Брюсселе.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Проникли бельгийцы в чужую штрафную, Карраско прострелил во вратарскую, откуда Торган Азар в касание переправил мяч в ворота.

А на 66-й минуте, после подачи Масураса со стандарта, Пападопулос в падении головой направил мяч в штангу, но Цавеллас в касание добавил в ворота Бельгии.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Бельгия — Греция 1:1 Голы: 1:0 Торган Азар (20'), 1:1 Георгиос Цавелас (66') Бельгия: Симон Миньоле (Матц Зельс, 90'), Тоби Алдервейрелд (Юри Тилеманс, 82'), Дедрик Боята, Ромелу Лукаку (Миши Батшуайи, 46'), Янник Карраско (Тимоти Кастань, 74'), Тома Мёнье, Торган Азар (Насер Шадли, 74'), Джейсон Денайер, Леандер Дендонкер, Жереми Доку (Дрис Мертенс, 46'), Деннис Прает Греция: Одиссеас Влаходимос, Giorgos Tzavellas, Kyriakos Papadopoulos, Андреас Бухалакис (Манолис Сиопис, 69'), Константинос Галанопулос, Георгиос Масурас, Анастасиос Бакасетас, Атанасиос Андруцос (Петрос Манталос, 80'), Вангелис Павлидис (Леонардо Кутрис, 60'), Димитрис Яннулис, Константинос Цимикас

Бельгия является соперником сборной России по группе Б на Евро-2020. Очный матч с россиянами у бельгийцев запланирован на 12 июня (Санкт-Петербург).