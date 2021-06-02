Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Польша — РоссияНи уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
  • 10:11
    • Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020
  • 10:49
    • Президент «Ман Сити» анонсировал мощное усиление команды в межсезонье
  • 10:24
    • Фетисов о матче с Канадой: Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать
  • 23:37
    • Сборная России обменялась голами с Польшей
  • 22:27
    • Россия разгромила Белоруссию и сыграет в четвертьфинале ЧМ с Канадой
    Все новости спорта

    Президент «Ман Сити» анонсировал мощное усиление команды в межсезонье

    Футбол Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Лига чемпионов Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак в своем обращении к болельщикам заявил, что летом клуб сделает несколько серьезных приобретений.

    Хальдон аль Мубарак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хальдон аль Мубарак

    «За эти годы я узнал одну вещь: нужно постоянно подписывать новых игроков, обновлять состав, особенно когда ты на вершине. После победы в АПЛ нельзя почивать на лаврах, это будет самая большая ошибка. Это подходящее время для того, чтобы дать всем понять: титула чемпионов Англии нам недостаточно.

    Когда хочешь выигрывать снова и снова, нужно приводить новых людей, готовых бороться не за место в заявке, а за место в стартовом составе.

    Мы потеряли Серхио Агуэро, легенду клуба. Его место занять очень тяжело, но я уверен, что мы найдем подходящего футболиста, которому будет по плечу такая ноша.

  • Финиш сезона 2020/21. Что ждет «Челси», «МанСити» и УЕФА?
  • «Синие» выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале «горожан»
  • Вчера

    • Есть и другие позиции, требующие усиления. Их немного. Тут дело не в количестве, а в качестве. Думаю, состав у нас феноменальный. Нельзя выиграть АПЛ и дойти до финала Лиги чемпионов, не обладая прекрасной командой. Но мы приобретем новых качественных игроков на несколько ключевых позиций», — приводит слова Мубарака пресс-служба клуба.

    «Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал победителем английской Премьер-лиги и дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Челси».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли сборной Англии выполнить план по результативности?
  • Англия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Поможет ли Германии в матче с Данией возвращение Мюллера и Хуммельса?
  • Германия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Как пройдет возвращение Бензема в сборную Франции?
  • Франция — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Швейцария — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Украина — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Боливия — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры