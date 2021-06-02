Президент «Ман Сити» анонсировал мощное усиление команды в межсезонье

Президент «Манчестер Сити»в своем обращении к болельщикам заявил, что летом клуб сделает несколько серьезных приобретений.

«За эти годы я узнал одну вещь: нужно постоянно подписывать новых игроков, обновлять состав, особенно когда ты на вершине. После победы в АПЛ нельзя почивать на лаврах, это будет самая большая ошибка. Это подходящее время для того, чтобы дать всем понять: титула чемпионов Англии нам недостаточно.

Когда хочешь выигрывать снова и снова, нужно приводить новых людей, готовых бороться не за место в заявке, а за место в стартовом составе.

Мы потеряли Серхио Агуэро, легенду клуба. Его место занять очень тяжело, но я уверен, что мы найдем подходящего футболиста, которому будет по плечу такая ноша.

Есть и другие позиции, требующие усиления. Их немного. Тут дело не в количестве, а в качестве. Думаю, состав у нас феноменальный. Нельзя выиграть АПЛ и дойти до финала Лиги чемпионов, не обладая прекрасной командой. Но мы приобретем новых качественных игроков на несколько ключевых позиций», — приводит слова Мубарака пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал победителем английской Премьер-лиги и дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Челси».