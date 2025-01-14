«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе «горожан» дублем отметился Фил Фоден, который забив свои голы на 67-й и 78-й минутах встречи.
У «Брентфорда» голы записали на свой счет Йоан Висса на 82-й минуте и Кристиан Нергор на 90+2-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брентфорд — Манчестер Сити 2:2
Голы: 0:1 Филип Фоден (67'), 0:2 Филип Фоден (78'), 1:2 Йоан Висса (82'), 2:2 Кристиан Нергор (90 + 2') Брентфорд: Марк Флеккен, Мадс Роэрслев (Рико Генри, 87'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Кристиан Нергор, Матиас Йенсен (Кевин Шаде, 68'), Витали Янельт (Егор Ярмолюк, 79'), Миккель Дамсгор, Кин Льюис-Поттер, Брайан Мбемо, Йоан Висса Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Натан Аке, Мануэль Аканджи, Савиньо, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Матео Ковачич (Илкай Гюндоган, 76'), Эрлинг Холанд, Филип Фоден (Джеймс Макати, 87'), Матеус Нунес
После этого матча «Манчестер Сити» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Брентфорд» — на 10-й позиции (28).