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    «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» поделили очки в матче АПЛ

    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

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    Фрагмент матча

    Единственный гол у хозяев записал на свой счет Крис Вуд на 8-й минуте.

    «Ливерпуль» ответил голом нападающего команды Диогу Жоты на 66-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Ливерпуль 1:1
    Голы: 1:0 Крис Вуд (8'), 1:1 Диогу Жота (66') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс (Алекс Морено, 90'), Ола Эйна, Райан Йейтс (Николас Домингес, 76'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт (Морато, 90'), Каллум Хадсон-Одои (Жота Силва, 83'), Энтони Эланга, Крис Вуд (Тайво Авонийи, 90') Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 65'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате (Диогу Жота, 66'), Луис Диас (Кёртис Джонс, 75'), Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Трент Александер-Арнольд, Коди Матес Гакпо Предупреждения: Морган Гиббз-Уайт (42'), Райан Йейтс (53'), Луис Диас (70')

    После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 41-м очком в активе. «Ливерпуль» располагается на 1-й строчке с 47-ю баллами.

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