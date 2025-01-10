Капризный О’Мэлли. Без шансов проиграл Двалишвили, но снова хочет титульник

Шон О’Мэлли проиграл свой последний поединок Двалишвили и лишился титула UFC в легчайшем весе. Однако «Сахарок» рассчитывает на очередной чемпионский бой, несмотря на то, что так и не закрыл предыдущую неудачу. Пойдет ли UFC на поводу у капризной звезды?

Проиграл в сентябре и уступит снова

Конец предыдущего года получился для Шона О’Мэлли явно не таким, как он планировал. Американец уступил в сентябре на турнире UFC 306 Мерабу Двалишвили единогласным решением, лишившись чемпионского титула в легчайшем дивизионе.

Весь мир помнит, как проходил тот поединок. На протяжении четырех раундов грузинский боец доминировал над «Сахарком» в партере. Мераб дал слабину лишь в заключительном отрезке.

О’Мэлли в одном из эпизодов даже потряс своего соперника, однако победить досрочно так и не сумел. Плохая защита от тейкдаунов, проблемы с кардио и отсутствие прессинга сказали свою роль.

В легчайшем дивизионе появился новый чемпион. Шон сложил свои полномочия и покинул титульную гонку. Чтобы получить очередной шанс сразиться за пояс, «Сахарку» необходимо выиграть минимум один поединок. Однако бывший чемпион так не считает:

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили globallookpress.com

«В идеале Мераб побеждает Умара, и я провожу реванш. Но если Умар победит, то я подерусь против него. Я хочу, чтобы следующий мой бой был за титул. Надеюсь, это случится в середине года»

О’Мэлли рассчитывает обойти своих конкурентов и подраться с победителем грядущего титульного противостояния на UFC 311 между Двалишвили и Нурмагомедовым. Но, если это и случится, то шансов на успех у Шона немного.

Есть, как минимум, 2 причины. Во-первых, Мераб и Умар стилистически крайне неудобные соперники для американца. Между ними и Шоном огромная разница в борцовских навыках не в пользу «Сахарка».

За столь короткое время невозможно подтянуть все пробелы в партере. Поэтому бой с любым из этой пары за обернется для О’Мэлли провалом. Плюс ко всему, после сентябрьского поединка с Мерабом у Шона были выявлены травмы ноги и плеча. Это еще один фактор не в пользу О’Мэлли.

По стопам Адесаньи

Шон О'Мэлли globallookpress.com

Конкуренты Шона по легчайшему дивизиону точно не обрадуется тому, что «Сахарок» получит титульник после поражения. Однако матчмейкинг в UFC в последнее время максимально странный непредсказуемый.

Подобные прецеденты, когда боец выходит на титульный поединок после поражения, были в истории промоушена уже не раз. Исключением являются бывшие доминирующие чемпионы вроде Андерсона Сильвы и Алекса Волкановски, правившие в дивизионах до проигрыша несколько лет.

Шон О’Мэлли не из таких. В прошлом году он провел одну удачную защиту против Марлона Веры, но затем сразу же лишился пояса. Впрочем, его шансы вернуться в чемпионскую гонку также велики, как и у Адесаньи, получившего летом 2024-го титульный бой с Дю Плесси после поражения от Стрикленда.

О’Мэлли — самый популярный боец в легчайшем дивизионе. Он любимец фанатов и Даны Уайта. Поединки с его участием одни из самых просматриваемых и прибыльных для промоушена. Здесь проглядывается четкая параллель с Исраэлем Адесаньей.

UFC — это шоу, где спортивная составляющая, порой, отходит на второй план. О’Мэлли все прекрасно понимает. К слову, Двалишвили и Нурмагомедов также не против встретиться с «Сахарком» в своем следующем бою.

Для каждого из них Шон крайне удобный оппонент, за победу над которым можно еще и получить самый большой гонорар в карьере. Об этом уже публично заявил Хавьер Мендес, тренер Умара Нурмагомедова.

Мераб и вовсе высказывался о незамедлительном реванше сразу же после сентябрьской победы над О’Мэлли. Да и вариантов для очередного титульного боя в легчайшем дивизионе не так уж и много.

Кто поборется с О’Мэлли за статус следующего претендента?

Петр Ян globallookpress.com

Даже после проигрыша Двалишвили О’Мэлли на несколько шагов впереди ряда конкурентов по легчайшему дивизиону. Например, у четвертого номера рейтинга Кори Сэндхагена 3 победы и 3 поражения за 6 последних поединков.

Летом 2024-го в претендентском поединке американец уступил Умару Нурмагомедову. Дейвисон Фигередо, недавно шедший на серии из трех побед кряду, проиграл осенью Петру Яну. Марлон Вера в прошлом году был бит 2 раза в двух боях.

Ядонг и Сехудо также проиграли предыдущие бои, а теперь подерутся друг с другом в феврале. Альдо за пределами топ-10 (нужно еще 1-2 победы). На хорошей победной серии идет Марио Баутиста, но он лишь десятый в рейтинге.

Более того, Шон О’Мэлли является его спарринг-партнером. «Сахарок» при любом раскладе выйдет на титульный поединок раньше Баутисты. Единственный боец из первой пятерки рейтинга, идущий на победной серии, это Петр Ян.

Россиянин в 2024 году одержал победы единогласным решением над Сонгом Ядонгом и Дейвисоном Фигередо. По логике, именно Петр должен следующим драться за титул. Однако у UFC на этот счет может быть свое мнение.

Какие аргументы в пользу О’Мэлли у матчмейкеров, не считая большую популярность американского бойца? Во-первых, он побеждал Петра Яна в очном поединке. Было это 2 года назад и не совсем справедливо, но статистику уже не изменить.

В целом, О’Мэлли показывает стабильные выступления: 6 побед кряду и лишь одно поражение в последнем поединке. Статистика на длительной дистанции может сказать ключевое слово при выборе следующего претендента.

В такой ситуации можно устроить реванш между Петром и Шоном. Однако вероятность такого развития событий крайне мала. Скорее всего, UFC просто пойдет на поводу у О’Мэлли и заставит Яна ждать своего титульного шанса еще несколько месяцев.