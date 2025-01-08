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    Реванш Дерн и Рибас, интригующий бой Копылова против Кертиса. Анонс карда UFC Vegas 101

    Копылов на пути к попаданию в топ-15, Дерн хочет отомстить Рибас

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    Роман КопыловРеванш Дерн и Рибас, интригующий бой Копылова против Кертиса. Анонс карда UFC Vegas 101 Эндж ПостекоглуИх осталось четверо. Кто больше всего нуждается в победе в Кубке лиги Александр Усик и Даниэль ДюбуаФьюри против Джошуа, реванш Усика с Дюбуа и еще 5 самых ожидаемых боев в боксе в 2025-м
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    Роман Копылов
    12 января состоится турнир UFC Vegas 101. В главном событии вечера в женском минимальном весе подерутся Маккензи Дерн и Аманда Рибас

    Бои предварительного карда

    1. Джо Солецки встретится с Нурулло Алиевым в легком весе

    2. Виктория Дудакова в женском минимальном дивизионе сразится с Фатимой Клайн

    3. Магомед Гаджисуялов в полутяжелом дивизионе проведет бой с Бруно Лопесом

    4. Эрнеста Карекаите встретится в рамках женского наилегчайшего веса с Николь Кальяри

    5. Престон Парсонс в полусреднем дивизионе подерется с Джейкобом Смитом

    6. Тиаго Мойзес в легком весе сразится с Трейем Огденом

    7. Марко Силва в среднем дивизионе подерется с Игорем Потерей

    8. Хосе Джонсон в наилегчайшем весе встретится с Фелипе Бунесом

    UFC Vegas 101: Dern vs Ribas 2 — January 11th | Fight Promo

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет поединок в полусреднем дивизионе с участием Пунахеле Сориано и Уроша Медича. Бойцы подошли к очному противостоянию после побед в предыдущих встречах.

    Однако на длительной дистанции они выступали по-разному. Пунахеле еще недавно стоял на грани вылета из промоушена и был вынужден сменить средний дивизион на полусреднюю категорию.

    В предыдущем поединке он одолел единогласным решением Мигеля Базу, но за 6 боев у него лишь 2 виктории и 4 поражения. У Медича обратная ситуация: 4 победы и только 2 проигрыша за 6 поединков. Легкой прогулкой для Сориано серб не станет.

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    • Очередной бой пройдет в рамках полулегкого дивизиона с участием дебютанта промоушена Остина Баши и Кристиана Родригеза. Новичок UFC в своей карьере не потерпел ни единого поражения, выиграв все предыдущие 13 поединков в ММА.

    Стоит отметить высокие борцовские навыки Баши: трех из четырех предыдущих соперников он удосрочил на канвасе. Но оппонент для дебюта в UFC крайне непростой. Ранее Кристиан стал настоящей проблемой для нескольких проспектов.

    Он нанес первое поражение в карьере Кэмерону Саймону, Раулю Росасу и Айзеку Дулгаряну. На дистанции в 5 боев Родригез проиграл только один раз. Так что дебютанта UFC ожидает серьезная проверка на прочность.

    Крис Кертис (справа)
    globallookpress.com

    В среднем дивизионе состоится битва двух высококлассных ударников Криса Кертиса и Романа Копылова. Парни являются бойцами около топового уровня. Крис и вовсе еще недавно был в топ-15, но выпал оттуда ввиду предыдущего поражения раздельным решением от Брендана Аллена.

    Кертис довольно опытный и серьезный ударник, однако крайне нестабильный. У него 3 победы и 3 поражения за 6 боев. Статистика Копылова на таком же отрезке предпочтительнее: у россиянина только один проигрыш и 5 викторий.

    Стилистически противостояние крайне интересное, потому как оба бойца чаще дерутся в стойке и почти никогда не борются. Шансы на победу есть у каждого и не исключено, что этот поединок дойдет до раздельного решения.

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    • Недавний соперник Копылова Сезар Алмейда также выступит на этом турнире в рамках среднего веса против Абдула Альхассана. Поражение от Романа раздельным вердиктом бразилец закрыл победой по очкам над Игорем Потерей.

    В UFC Сезар выступает с апреля прошлого года. У него 2 победы и один проигрыш в промоушене. Алмейда высококлассный ударник с хорошими комбинациями и мощными ударами ногами. Но уровень борьбы у него довольно слабый.

    Как раз, этим может воспользоваться базовый дзюдоист Альхассан. Африканский ветеран чередовал победы с поражениями на протяжении десяти боев в промоушене. Однако удобным оппонентом его точно не назовешь. Для Сезара один удачный тейкдаун со стороны Абдула может стать фатальным.

    Рибас и Понзиниббио настроены закрыть поражения

    Сантьяго Понзиниббио
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера пройдет поединок с участием бывшего представителя топ-15 полусреднего дивизиона Сантьяго Понзиниббио и Карлстона Харриса. Каждый из бойцов в преддверии очной встречи потерпел поражение.

    Понзиниббио ранее уступил по очкам Муслиму Салихову. В свои 37 лет аргентинец находится на спаде. У него лишь 2 победы за 7 предыдущих поединков. Правда, и уровень оппозиции был довольно серьезный.

    Аргентинец не стесняется идти в откровенные размены и предпочитает активный темп поединка. Сантьяго уметь делать шоу и, наверное, только по этой причине он до сих пор в UFC, несмотря на плохую статистику.

    Но на этот раз у него подходящий соперник, чтобы прервать череду неудач. Харрис хоть и одержал 4 победы за 6 боев в UFC, однако последний поединок провалил, проиграв нокаутом уже в первом раунде.

    Ранее Карлстон дрался исключительно с середняками, не считая Шавката Рахмонова. Для Харриса в UFC нет легких соперников. И Понзиниббио точно поборется за победу в этом бою.

    Маккензи Дерн
    globallookpress.com

    В главном событии вечера в женском минимальном весе встретятся Маккензи Дерн и Аманда Рибас. Впервые девушки дрались друг с другом 6 лет назад. Тогда победительницей из октагона вышла Рибас, выиграла единогласным решением.

    Обе девушки уже давно выступают в промоушене и считаются полноценными топами минимального дивизиона. Маккензи занимает шестую строчку в рейтинге, Аманда идет восьмой. При этом Рибас еще и входит в топ-10 в женском наилегчайшем весе.

    В преддверии очного противостояния у обеих идентичная статистика: 3 победы и 3 поражения за 6 последних боев. Дерн ранее одолела единогласным решением Лупиту Годинез. Рибас в последнем бою уступила по очкам бывшей чемпионке минимального дивизиона Роуз Намаюнас.

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    • Но, как боец, она выглядит более разносторонней в отличие от Маккензи. Аманда способна конкурировать и в стойке, и в партере. У нее всегда есть несколько планов на поединок. Дерн — прямолинейная ударница.

    Но ее желание зарубиться с соперницами не всегда приводит к победам. А вот в партере у бразильянки есть определенные проблемы. И Аманда точно ими воспользуется.

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