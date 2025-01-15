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    «Аталанта» и «Ювентус» поделили очки

    «Аталанта» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 19-го тура итальянской Серии А «Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью 1:1.

    Матео Ретеги сравнял счет
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    Матео Ретеги сравнял счет

    Открыл счет в поединке Пьер Калюлю на 54-й минуте, а сравнял результат Матео Ретеги на 78-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Ювентус 1:1
    Голы: 0:1 Пьер Калюлю (54'), 1:1 Матео Ретеги (78') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини (Исак Хин, 80'), Берат Джимсити, Зеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова, 65'), Маттео Руджери, Мартен де Рон, Марио Пашалич (Лазар Самарджич, 55'), Шарль Де Кетеларе (Матео Ретеги, 65'), Адемола Лукман (Николо Дзаньоло, 81') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Николо Савона, Теун Коопмейнерс, Уэстон Маккенни, Хефрен Тюрам (Дуглас Луис, 75'), Мануэль Локателли (Николо Фаджоли, 87'), Николас Гонсалес (Самюэль Мбангуля, 81'), Кенан Йылдыз Предупреждения: Зеад Колашинац (74'), Самюэль Мбангуля (86')

    Календарь и таблица Серии А

    По итогам данной игры «Аталанта» набрала 43 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице. В активе «Ювентуса» 34 балла и пятая строчка.

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