15 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Атлетико». Начало игры — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльче»

Турнирное положение: «Зелено-полосатые» представляют второй по силе испанский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Эльче» сражается за прямой выход в элиту. А вот отличилась команда лишь 29 забитыми мячами в 22 матчах Сегунды.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Дома она минимально одолела «Сарагосу».

А вот до того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (4:0). При этом поединок с «Кастельоном» также завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Эльче» забил 10 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эльче» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда не пропускала в 5 своих последних поединках.

Матчи с «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Эльче» победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. У команды весьма надежные тылы, да и мотивация дать бой мадридцам у нее максимальная.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» сражаются за чемпионскую корону. Ныне они находятся на 1 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Атлетико» не столь мощно атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 12 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Матрасники» минимально переиграли «Осасуну».

До того команда нанесла поражение «Марбелье» (1:0). Да и поединок с «Барселоной» принес важнейшую победу (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 5 викторий. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» проводят весьма продуктивный отрезок. Команда Диего Симеоне неизменно побеждает с конца октября.

При этом «Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот гандикап от ближайшего преследователя в Примере измеряется всего одним баллом.

А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Зато серия побед выросла уже до 14 матчей, и Симеоне не намерен снижать оборотов!

Безусловно, номинальные гости будут стараться прибавить в плане реализации. Да и забивать в составе мадридцев есть кому.

Статистика для ставок

«Атлетико» победил в 14 последних матчах

«Эльче» победил в 4 своих последних поединках

«Эльче» не пропускает 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: «Матрасники» явно сильнее соперника, плюс намерены продлить свой длительный победный сериал.

«Эльче» слабоват в плане реализации, да и сдержать стартовый натиск лидера Примеры команде явно не по силам.

Ставка: Победа «Атлетико» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05