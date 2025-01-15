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    «Матрасники» будут спешить!

    «Эльче» — «Атлетико». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 15 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Атлетико»
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    Антуан Гризманн
    15 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Атлетико». Начало игры — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 15 Января 2025 года

    Эльче

  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Эльче 23:30 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Эльче»

    Турнирное положение: «Зелено-полосатые» представляют второй по силе испанский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эльче» сражается за прямой выход в элиту. А вот отличилась команда лишь 29 забитыми мячами в 22 матчах Сегунды.

    Эльче — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Дома она минимально одолела «Сарагосу».

    А вот до того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (4:0). При этом поединок с «Кастельоном» также завершился успехом (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Эльче» забил 10 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эльче» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда не пропускала в 5 своих последних поединках.

    Матчи с «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Эльче» победила 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. У команды весьма надежные тылы, да и мотивация дать бой мадридцам у нее максимальная.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» сражаются за чемпионскую корону. Ныне они находятся на 1 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Атлетико» не столь мощно атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 12 раз в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Матрасники» минимально переиграли «Осасуну».

    До того команда нанесла поражение «Марбелье» (1:0). Да и поединок с «Барселоной» принес важнейшую победу (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 5 викторий. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Матрасники» проводят весьма продуктивный отрезок. Команда Диего Симеоне неизменно побеждает с конца октября.

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    При этом «Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот гандикап от ближайшего преследователя в Примере измеряется всего одним баллом.

    А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Зато серия побед выросла уже до 14 матчей, и Симеоне не намерен снижать оборотов!

    Безусловно, номинальные гости будут стараться прибавить в плане реализации. Да и забивать в составе мадридцев есть кому.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» победил в 14 последних матчах

    • «Эльче» победил в 4 своих последних поединках

    • «Эльче» не пропускает 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: «Матрасники» явно сильнее соперника, плюс намерены продлить свой длительный победный сериал.

    «Эльче» слабоват в плане реализации, да и сдержать стартовый натиск лидера Примеры команде явно не по силам.

    Ставка: Победа «Атлетико» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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    «Эльче» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. «Матрасники» будут спешить!
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