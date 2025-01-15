Эльче
Атлетико
«Эльче»
Турнирное положение: «Зелено-полосатые» представляют второй по силе испанский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Эльче» сражается за прямой выход в элиту. А вот отличилась команда лишь 29 забитыми мячами в 22 матчах Сегунды.
Эльче — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Дома она минимально одолела «Сарагосу».
А вот до того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (4:0). При этом поединок с «Кастельоном» также завершился успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Эльче» забил 10 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Эльче» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда не пропускала в 5 своих последних поединках.
Матчи с «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Эльче» победила 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. У команды весьма надежные тылы, да и мотивация дать бой мадридцам у нее максимальная.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» сражаются за чемпионскую корону. Ныне они находятся на 1 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Атлетико» не столь мощно атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 12 раз в 19 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Матрасники» минимально переиграли «Осасуну».
До того команда нанесла поражение «Марбелье» (1:0). Да и поединок с «Барселоной» принес важнейшую победу (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 5 викторий. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Матрасники» проводят весьма продуктивный отрезок. Команда Диего Симеоне неизменно побеждает с конца октября.
При этом «Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот гандикап от ближайшего преследователя в Примере измеряется всего одним баллом.
А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Зато серия побед выросла уже до 14 матчей, и Симеоне не намерен снижать оборотов!
Безусловно, номинальные гости будут стараться прибавить в плане реализации. Да и забивать в составе мадридцев есть кому.
Статистика для ставок
- «Атлетико» победил в 14 последних матчах
- «Эльче» победил в 4 своих последних поединках
- «Эльче» не пропускает 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
- 2.00Реймс — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.78Аталанта — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.97Комо — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: «Матрасники» явно сильнее соперника, плюс намерены продлить свой длительный победный сериал.
«Эльче» слабоват в плане реализации, да и сдержать стартовый натиск лидера Примеры команде явно не по силам.
Ставка: Победа «Атлетико» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05