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    Каталонцы разбомбят «Бетис»

    «Барселона» — «Бетис». Сине-гранатовые уничтожили «Реал» накануне, но на что сделать ставку в их матче 15 января? Ответ — в нашем прогнозе на матч кубка Испании с коэффициентами 2.60 и 6.00

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бетис»
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    Ламин Ямаль
    15 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Бетис». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 15 Января 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
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    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы несколько забуксовала в Примере. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Барселона» уже на 6 очков отстает от лидера чемпионата «Атлетико». А вот отличилась команда лишь 51 забитым мячом в 19 матчах Примеры.

    Барселона — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела сверхудачно. В финале Суперкубка Испании был уничтожен мадридский «Реал» (5:2).

    А вот до того команда нанесла поражение «Атлетику» (2:0). При этом поединок с «Барбастро» также завершился уверенным успехом (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Барселона» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Барса» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 3 своих последних поединках.

    Матчи с «Бетисом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Барселона» победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Каталонская атака во главе с Робертом Левандовским способна вскрыть оборону любого оппонента.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Cевильцы сражаются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 10 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Бетис» не столь мощно атакует, отличившись 21 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Севильцы с минимальным счетом уступили «Вальядолиду».

    До того команда нанесла поражение «Уэске» (1:0). А вот поединок с «Райо Вальекано» принес боевой паритет (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Севильцы проводят весьма продуктивный отрезок. Команда способна преуспеть в Кубке страны.

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    При этом «Бетис» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной первой шестерки измеряется 5 очками.

    А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Да и «Барсу» севильцы не могут обыграть уже более 3 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут стараться сыграть как можно надежнее в тылах. Да и оборона «кулес» ошибается частенько, чем вполне можно воспользоваться.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» не может обыграть «кулес» уже более 3 лет

    • «Барселона» победила в 3 своих последних поединках

    • «Барселона» в среднем забивает чаще 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

    Прогноз: Каталонцы явно сильнее соперника, плюс намерены продлить свой победный сериал.

    «Барселона» сильна в плане реализации, да и севильцы не блещут стабильностью результатов.

    Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.00

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    «Барселона» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. Каталонцы разбомбят «Бетис»
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