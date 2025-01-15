15 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Бетис». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы несколько забуксовала в Примере. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Барселона» уже на 6 очков отстает от лидера чемпионата «Атлетико». А вот отличилась команда лишь 51 забитым мячом в 19 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела сверхудачно. В финале Суперкубка Испании был уничтожен мадридский «Реал» (5:2).

А вот до того команда нанесла поражение «Атлетику» (2:0). При этом поединок с «Барбастро» также завершился уверенным успехом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Барселона» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Барса» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Матчи с «Бетисом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Барселона» победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Каталонская атака во главе с Робертом Левандовским способна вскрыть оборону любого оппонента.

«Бетис»

Турнирное положение: Cевильцы сражаются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 10 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Бетис» не столь мощно атакует, отличившись 21 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Севильцы с минимальным счетом уступили «Вальядолиду».

До того команда нанесла поражение «Уэске» (1:0). А вот поединок с «Райо Вальекано» принес боевой паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Севильцы проводят весьма продуктивный отрезок. Команда способна преуспеть в Кубке страны.

При этом «Бетис» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной первой шестерки измеряется 5 очками.

А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Да и «Барсу» севильцы не могут обыграть уже более 3 лет.

Безусловно, номинальные гости будут стараться сыграть как можно надежнее в тылах. Да и оборона «кулес» ошибается частенько, чем вполне можно воспользоваться.

Статистика для ставок

«Бетис» не может обыграть «кулес» уже более 3 лет

«Барселона» победила в 3 своих последних поединках

«Барселона» в среднем забивает чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

Прогноз: Каталонцы явно сильнее соперника, плюс намерены продлить свой победный сериал.

«Барселона» сильна в плане реализации, да и севильцы не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00