Australian Open-2025. Главные интриги первого в сезоне турнира «Большого шлема»

Синнер избежал неприятной встречи с Кирьосом

Ник Кирьос, как и ожидалось, очень шумно вернулся в тур после большого перерыва, во время которого ему пришлось бороться с травмами. Правда, пока австралиец шумел, в основном, не на корте, а за его пределами. Главной «жертвой» финалиста Уимблдона-2022 стал действующий чемпион Australian Open Янник Синнер.

Кирьос никак не может смириться с тем, что Синнер отделался лишь испугом после того, как весной прошлого года провалил допинг-тест. Ник в какой-то момент конкретно достал итальянца своими заявлениями. Очевидно, что он пытался втянуть первую ракетку мира в свое шоу, которое больше напоминало цирк.

Янник Синнер globallookpress.com

Разумеется, многие мечтали, чтобы в первом круге соперником Синнера стал именно Кирьос. Но Яннику в итоге повезло, один из главных его критиков оказался в нижней части сетки и теперь может встретиться в третьем раунде с Сашей Зверевым.

Кирьос ведет в личных встречах с немецким теннисистом, правда, последний раз они играли друг с другом еще в 2019 году. Если их матч все же состоится, и Зверев сможет одержать победу, это может повлиять на его шансы на титул. Независимо от результата, матч против Кирьоса перед австралийской аудиторией — это всегда испытание.

Скорее всего, Синнер выдохнул, когда узнал, что ему не придется играть против опасного австралийца. Хотя сетка для него не выглядит минным полем, в верхней четверти все равно есть непростые препятствия. Уже в первом раунде Синнеру предстоит сыграть с мощным чилийцем Николасом Джарри (счет в их противостоянии 1-1). В четвертом раунде Янника может поджидать Хуберт Хуркач, наконец-то восстановившийся после травмы колена. Кроме того, на его пути могут оказаться Алекс де Минор, Маттео Берреттини, Стефанос Циципас или Хольгер Руне.

Джокович и Алькарас могут встретиться уже в четвертьфинале

Новак Джокович и Карлос Алькарас ранее встречались в четырех финалах и трех полуфиналах, но в этом месяце их пути могут впервые пересечься на стадии 1/4 финала. Пожалуй, это позитивный момент. С одной стороны, будет меньше ажиотаж, но, с другой, это делает их встречу более вероятной. На самом деле, их матч способен стать украшением турнира на любой стадии.

Но насколько велики шансы увидеть противостояние испанца и серба на Australian Open-2025? Уже в первых раундах их ждут не самые простые соперники.

Новак Джокович globallookpress.com

Алькарас в первом круге встретится с Александром Шевченко, который в новом сезоне уже успел обыграть Стефаноса Циципаса. Кроме того, до четвертьфинала его оппонентами могут стать Джек Дрейпер, Себастьян Корда и Джордан Томпсон.

Джокович начнет турнир матчем против 19-летнего американца Нишеша Басаваредди. Но уже в третьем раунде Новака будет поджидать либо чех Томаш Махач, либо американский гигант Райли Опелка, которому он совсем недавно проиграл в Брисбене. В четвертом круге его самым вероятными соперниками являются Иржи Легечка и Григор Димитров.

Скорее всего, Джокович все-таки дойдет до четвертьфинала. Сможет ли он справиться с Алькарасом — а вот здесь появляются первые серьезные сомнения.

Фриц впервые попал в топ-4 посева на «Большом шлеме»

Тейлор Фриц получил четвертый номер посева, и это первый случай в его карьере, когда он достиг такого уровня. Благодаря этому американец точно не встретится с Синнером, Алькарасом и Зверевым до полуфинала.

Однако в четвертьфинале соперником Фрица может стать Даниил Медведев, который трижды доходил в Мельбурне до финала. В прошлом году россиянин уступил в решающем матче Синнеру, совершившему камбэк с 0-2 по сетам.

Даниил Медведев globallookpress.com

Но также стоит отметить, что в первом круге Тейлору придется играть против Дженсона Бруксби, который только что вернулся в тур после дисквалификации. К слову, в их единственном матче, который состоялся в 2021 году, Фриц проиграл соотечественнику. Кроме того, на Фрица могут выйти еще три сильных американца — Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафо и Брэндон Накашима.

С учетом количества игроков из США можно сказать, что они буквально захватили Австралию. Однако есть большие сомнения по поводу того, что хотя бы один из них способен побороться за титул в Мельбурне.

Фриц, пожалуй, входит в список претендентов на победу, но ему явно не обойтись без ранних поражений Синнера, Алькараса и Джоковича.

При этом вполне вероятно, что лучшим среди американцев в мужском турнире будет Томми Пол, которому досталась не такая сложная сетка, как Фрицу.

Матчи первого круга, на которые стоит обратить внимание

Синнер против Джарри. Итальянец проиграл один из двух предыдущих матчей против чилийца, который, похоже, снова набрал оптимальную форму.

Маттео Берреттини против Кэмерона Норри. Берреттини, Скорее всего, это будет один из самых напряженных матчей первого раунда.

Хольгер Руне против китайца Чжичжэня Чжана. Китаец вполне способен устроить сенсацию, учитывая недавние неудачи датчанина.

Уже упомянутый выше матч Фрица с Бруксби. В психологическом плане для финалиста US Open-2024 предстоящая встреча может стать серьезной проверкой.

Алекс Де Минор против Ботика ван де Зандшульпа. Вроде бы не самая громкая афиша, но просто напомним, что во второй половине прошлого сезона нидерландец обыграл двух испанцев — Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля.

Андрей Рублев против Жоао Фонсеки. К сожалению, россиянина уже на старте турнира ждет встреча, возможно, с самым талантливым теннисистом нового поколения. Если что, победная серия бразильца составляет уже 13 матчей.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Еще одно американское противостояние — Бен Шелтон против Брэндона Накашимы. Здесь будет всё — и тай-брейки, и пятый сет.

Французское противостояние Гаэль Монфис — Джованни Мпетши-Перрикар. Будет интересно понаблюдать, справится ли 38-летний Монфис с мощнейшей подачей соотечественника.

Феликс Оже-Альяссим против Яна-Леннарда Штруффа. Еще один матч, в котором теннисистам могут понадобиться все пять сетов.

Соболенко будет сложно защитить титул

В женском туре есть королева грунта. Настало ли время короновать новую королеву на твердом покрытии?

Семь месяцев назад мы задавались вопросом, способен ли кто-то обыграть Игу Свнтек на грунтовых кортах Ролан Гаррос. Ответ был отрицательным. Теперь многие спрашивают то же самое по поводу Арины Соболенко, но уже в контексте Australian Open.

Арина Соболенко globallookpress.com

На данный момент белорусская теннисистка не обладает в Мельбурне такой аурой, как Свентек в Париже. Но третья подряд победа Арины на австралийском мэйджоре может изменить ситуацию.

Соболенко приехала в Мельбурн в оптимальной форме и в хорошем настроении благодаря недавней победе на «пятисотнике» в Брисбене. Но ей точно не надо расслабляться — на этом турнире ее ждет непростой путь. В ее четверти сетке есть одна победительница турнира «Большого шлема» и несколько молодых теннисисток, которые рано или поздно тоже будут бороться за победу на таком уровне.

Уже в первом круге Соболенко ждет встреча с чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс. Американка проиграла все четыре предыдущих матча против Арины, однако каждый из них получился напряженным. Стивенс способна заставить соперницу работать в каждом гейме.

В третьем раунде Соболенко может встретиться с Линдой Носковой, которая в прошлом году сенсационно выиграла здесь у Свентек. После этого е соперницей может стать Мирра Андреева. Белоруска выиграла три из четырех матчей против 17-летней россиянки. Исключением стала их прошлогодняя встреча на Ролан Гаррос. Победа Мирры на турнире «Большого шлема» — это лишь вопрос времени. Вполне вероятно, что это произойдет уже в 2025 году.

Если всё пойдет по плану, в четвертьфинале Соболенко встретится с Циньвэнь Чжэн, которая была ее соперницей по финалу на Australian Open-2024. Ранее Арина ни разу не проигрывала китаянке. Однако Чжэн, как и Андреева, продолжает прогрессировать, поэтому произойти может все что угодно.

Гауфф может в нужный момент выйти на пик формы

За последние четыре месяца Кори Гауфф добилась удивительных изменений в игре и результатах. На US Open ее неуверенные действия стали одним из главных разочарований, особенно на фоне ожиданий. Но сейчас она демонстрирует лучший теннис в карьере. Осенью Коко выиграла Итоговый турнир, на котором остановила и Свентек, и Соболенко. Ну а в начале января она привела сборную США к победе на United Cup.

Кори Гауфф globallookpress.com

Гауфф оказалась в одной половине сетки с Соболенко, но вдали от Чжэн и Елены Рыбакиной. Как и Арину, Кори тоже ждет непростой путь. В первом раунде ей придется играть против чемпионки Australian Open-2020 Софии Кенин. Прошлогоднее поражение от Кенин на Уимблдоне в итоге помогло Гауфф выйти на новый уровень.

Кроме того, на пути Гауфф могут оказаться такие теннисистки, как Каролина Мухова, Елена Остапенко, Паула Бадоса, Людмила Самсонова и седьмая сеяная Джессика Пегула. Уверенная в себе Гауфф будет фавориткой в матчах против любой из них. Но неуверенная? Это уже другой вопрос.

Еще один важный фактор — скорость покрытия. Она может варьироваться на кортах Australian Open, но в последние годы организаторы турнира сделали корты быстрее. Для Гауфф, с ее защитным стилем игры, слишком высокая скорость харда может стать нежелательным препятствием.

Свентек и Рыбакиной может помочь смена тренеров

В теннисе смена тренера нередко приносит ошеломляющие результаты в кратчайшие сроки. Возможно, так будет и в случае с Игой Свентек и Еленой Рыбакиной.

Обе теннисистки здорово играли на недавнем командном турнире United Cup, особенно это касается их очного матча в полуфинале. Рыбакина, которая теперь работает с Гораном Иванишевичем, демонстрировала шикарные удары с форхенда, и показалось, что она наконец-то начала получать удовольствие от игры.

Свентек не так давно начала сотрудничать с Вимом Фиссеттом. Полька тоже порадовала настроем и желанием бороться за каждый мяч.

Ига Свентек globallookpress.com

По правде говоря, сейчас почти нет сомнений в том, что они дойдут до полуфинала. До этой стадии их вряд ли кто-то сможет остановить.

В одну четверть со Свентек попали Эмма Наварро, Екатерина Александрова, Виктория Азаренко и Анна Калинская. Рыбакина может встретиться с Мэдисон Киз и Жасмин Паолини.

Если что-то и может помешать Рыбакиной, то это вопросы и внимание, с которыми она сталкивается за пределами корта. Она решила вернуть в свою команду Стефано Вукова, который ранее был отстранен за нарушение правил поведения. Остается только надеяться, что эта история уйдет в тень по мере того, как она будет побеждать под руководством Иванишевича.

Матчи первого круга, на которые стоит обратить внимание

Соболенко против Стивенс. Хоть Арина и ведет 4-0 в противостоянии с американкой, здесь вряд ли будет скучно.

Мирра Андреева против Мари Боузковой. Для первого матча юной россиянке досталась чересчур непростая соперница.

Гауфф против Кенин. Для Кори встреча с соотечественницей может стать серьезным испытанием.

Наоми Осака против Каролин Гарсия. Японка и француженка второй год подряд встретятся в первом круге Australian Open. В прошлый раз выиграла Гарсия.

Алена Остапенко против Белинды Бенчич. Швейцарка в конце прошлого сезона вернулась в тур после рождения дочери.

Джессика Пегула против 18-летней австралийки Майаи Джойнт. Возможно, именно здесь будет одна из главных сенсаций первого круга.

Эмма Наварро против Пейтон Стернс. Судя по первым матчам сезона, Наварро не справляется со статусом восьмой ракетки мира.

Екатерина Александрова против Эммы Радукану. Поражение от россиянки может стать еще одним болезненным разочарованием для сенсационной чемпионки US Open-2021.