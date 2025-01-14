«Байер» — «Майнц»: счет матча 1:0, обзор гола

Алекс Гримальдо Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Алекс Гримальдо на 48-й минуте.
Футбол. Германия. Бундеслига
Байер — Майнц 1:0
Гол: 1:0 Алехандро Гримальдо (48') Предупреждения: Арминдо Зиб (17'), Штефан Белл (51'), Антони Каси (68'), Норди Мукиэле (69'), Гранит Джака (87')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Байер» смог набрать 38 очков и закрепился на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги. У «Майнца» осталось 28 баллов и пятая строчка.