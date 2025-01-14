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    Вирджил ван Дейк«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Гол Гримальдо принес «Байеру» победу в матче с «Майнцем»

    «Байер» — «Майнц»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» в родных стенах победил «Майнц» со счетом 1:0.

    Алекс Гримальдо
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    Алекс Гримальдо

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Алекс Гримальдо на 48-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Майнц 1:0
    Гол: 1:0 Алехандро Гримальдо (48') Предупреждения: Арминдо Зиб (17'), Штефан Белл (51'), Антони Каси (68'), Норди Мукиэле (69'), Гранит Джака (87')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Байер» смог набрать 38 очков и закрепился на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги. У «Майнца» осталось 28 баллов и пятая строчка.

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