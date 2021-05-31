Нидерланды U21 — Франция U21: смотреть онлайн трансляцию 31.05.2021

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды U21» — «Франция U21». Коэффициент ставки — 1.76.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нидерланды U21»).
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