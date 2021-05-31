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    Нидерланды U21 — Франция U21: смотреть онлайн трансляцию 31.05.2021

    Нидерланды U21 — Франция U21: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Евро-2021 U21
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Нидерланды U21» — «Франция U21» в четвертьфинале Евро-2021 до 21 года.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды U21» — «Франция U21». Коэффициент ставки — 1.76.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нидерланды U21»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нидерланды U21 — Франция U21.

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