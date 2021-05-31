Нидерланды U21
Сборная Нидерландов выиграла свою отборочную группу, добившись девяти побед и проиграв Португалии, которую обошла только по дополнительным показателям.
В финальной части континентального турнира «оранжевые» на групповой стадии дважды сыграли вничью и выиграли одну встречу. С пятью очками они заняли первое место.
Стартовали нидерландцы с мировой против Румынии, сыграв 1:1, затем с таким же результатом они сыграли с Германией, а в третьем туре разгромили Венгрию со счетом 6:1.
Молодежная сборная страны тюльпанов за последние 17 встреч с учетом всех турниров потерпела только одно поражение, трижды сыграла вничью и 13 игр выиграла.
Франция U21
Молодежная сборная Франции продемонстрировала в отборочном турнира такие же результаты, добившись девяти викторий при одном поражении.
Групповой этап финальной части соревнования галлы прошли вполне уверенно, заняв второе место в группе, дважды выиграв и одну встречу проиграв.
Начали французы турнир с минимального фиаско от сборной Дании со счетом 0:1, после чего они поочередно справились с Россией 2:0 и Исландией 2:0.
За последние 15 встреч с учетом всех турниров сборная Франции выиграла в 13 из них, а в двух других поединках терпела поражения.
В истории противостояний этих команд они обменялись двумя викториями и раз сыграли вничью.
Прогноз и ставка на Нидерланды U21 — Франция U21
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Франция U21 — 2.26, победа Нидерланды U21 — 3.30, ничья — 3.30.
Проход: Франция U21 — 1.66; Нидерланды U21 — 2.23.
Только в одном из пяти очных матчей не забивала хотя бы одна команда. Сейчас также можно ожидать обмена голами, так как результативность этих команд находится на хорошем уровне.