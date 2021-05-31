В последний день весны Нидерланды U21 сыграют с Францией U21 в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2021. Начало — в 19:00 по мск. Нидерланды U21 — Франция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды U21

Сборная Нидерландов выиграла свою отборочную группу, добившись девяти побед и проиграв Португалии, которую обошла только по дополнительным показателям.

В финальной части континентального турнира «оранжевые» на групповой стадии дважды сыграли вничью и выиграли одну встречу. С пятью очками они заняли первое место.

Стартовали нидерландцы с мировой против Румынии, сыграв 1:1, затем с таким же результатом они сыграли с Германией, а в третьем туре разгромили Венгрию со счетом 6:1.

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Молодежная сборная страны тюльпанов за последние 17 встреч с учетом всех турниров потерпела только одно поражение, трижды сыграла вничью и 13 игр выиграла.

Франция U21

Молодежная сборная Франции продемонстрировала в отборочном турнира такие же результаты, добившись девяти викторий при одном поражении.

Групповой этап финальной части соревнования галлы прошли вполне уверенно, заняв второе место в группе, дважды выиграв и одну встречу проиграв.

Начали французы турнир с минимального фиаско от сборной Дании со счетом 0:1, после чего они поочередно справились с Россией 2:0 и Исландией 2:0.

За последние 15 встреч с учетом всех турниров сборная Франции выиграла в 13 из них, а в двух других поединках терпела поражения.

В истории противостояний этих команд они обменялись двумя викториями и раз сыграли вничью.

Прогноз и ставка на Нидерланды U21 — Франция U21

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Франция U21 — 2.26, победа Нидерланды U21 — 3.30, ничья — 3.30.

Проход: Франция U21 — 1.66; Нидерланды U21 — 2.23.

Только в одном из пяти очных матчей не забивала хотя бы одна команда. Сейчас также можно ожидать обмена голами, так как результативность этих команд находится на хорошем уровне.