Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конте — среди кандидатов на пост рулевого «Реала»Топ-кандидаты на пост тренера «Реала»
  • 17:30
    • «Барселона» объявила о переходе Серхио Агуэро
  • 16:04
    • Дзюба — лучший игрок «Зенита» в сезоне по версии болельщиков
  • 14:24
    • Доннарумма — вратарь сезона в Серии А
  • 13:47
    • Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции
  • 13:17
    • Бобровский вышел с карантина
    Все новости спорта

    Дания U21 — Германия U21 прямая трансляция 31.05.2021, смотреть онлайн

    Дания U21 — Германия U21: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Евро-2021 U21
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Дания U21» — «Германия U21» в четвертьфинале Евро-2021 до 21 года.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Германия U21» — «Дания U21» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Дания U21»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дания U21» — «Германия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дания U21» — «Германия U21».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Дания U21» и «Германия U21» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия вышвырнет Швецию с чемпионата мира?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Чехия оторвется от датчан в таблице?
  • Чехия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • Американцы помогут немцам проиграть третий матч кряду?
  • США — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 31 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Истомин — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Финикс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швейцария — Великобритания
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры