Дания U21 — Германия U21 прямая трансляция 31.05.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав четвертьфинале Евро-2021 до 21 года.

Последний матч между собой: «Германия U21» — «Дания U21» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Дания U21»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дания U21» — «Германия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

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