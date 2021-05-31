31 мая в четвертьфинальной игре молодежного чемпионата Европы сборная Дания U21 сыграет с командой Германии U21. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. Дания U21 — Германия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания U21

Сборная Дании легко преодолела квалификационный раунд, став победителем своей группы, выиграв восемь матчей при двух ничейных результатах.

Групповую стадию финальной части турнира «алая гвардия» преодолела просто блестяще, выиграв все три проведенные игры, при этом не пропустив в них ни одного гола.

Стартовали датчане с минимальной победы над Францией 1:0, затем они переиграли сборную Исландии 2:0, а в заключительной встрече разгромили Россию со счетом 3:0.

Все прогнозы на футбол

В данный момент у сборной Дании 16-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этот удачный период она добилась 13 викторий и три встречи свела вничью.

Германия U21

Сборная Германии также сравнительно легко прошла отборочный турнир, став победителем своей группы, выиграв шесть встреч при двух фиаско.

«Манншафт» в финальной части соревнования заняли второе место в своем квартете, пропустив вперед себя Нидерланды только по дополнительным показателям. Немце две игры свели вничью и добились одной виктории.

Начали турнир с выигрыша над сборной Венгрии со счетом 3:0, после чего они поочередно поделили очки с нидерландцами (1:1) и румынами (0:0).

К данной игре сборная Германии подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, где она добилась четырех викторий и трижды расписала мировые со своими оппонентами.

В истории противостояний этих команд в данной возрастной категории все четыре игры выиграла Германия — 3:1, 2:1 и дважды 3:0.

Прогноз и ставка на Дания U21 — Германия U21

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Германии U21 — 2.00, победа Дании U21 — 3.85, ничья — 3.45.

Проход: Германии U21 — 1.51; Дании U21 — 2.55.

Так как обе команды отличаются надежной обороной, то от их очного сражения не стоит ждать верхового исхода. Наш прогноз — ТМ 2,5.