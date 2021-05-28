Черышев: Перед ЧМ было много негатива, потом нас все резко полюбили

Полузащитник сборной Россиирассказал о настрое команды перед чемпионатом Европы.

«Надо настраиваться выигрывать каждую игру. Начнем с Польши, а дальше посмотрим.

Надо хотеть побеждать в каждом матче. Перед чемпионатом мира было много негатива, потом нас все резко полюбили. Мы не должны обращать на это внимание, наше дело работать и пахать.

Мне руководство "Валенсии" не давало задачу зондировать игроков сборной по теме переезда. Но если появится желание и возможность — вперед. Советов никто не спрашивает.

Главная сила нашей сборной в командном духе. Если он будет, то сможем обыграть любого соперника», — приводит слова Черышева «Чемпионат».

На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).