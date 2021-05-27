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    Агент: За Кучаевым следят клубы из Европы

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    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщил агент футболиста Александр Клюев.

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    «Константин на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают.

    Конкретные предложения? Это не сиюминутный момент. Европейские клубы тщательно просматривают Кучаева, это не 1-2 игры. Не забывайте, что Константин далеко не дешевый игрок.

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    • Для Кучаева приоритет поиграть в Европе, но для этого нужно проявить себя, а уже потом можно будет ехать по примеру Александра Головина. В этот сезон вмешалась травма перед молодежным Евро. Действительно, представители ряда европейских клубов хотели приехать и посмотреть на Кучаева.

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    • Константин готовится к предстоящему сезону по индивидуальной программе. Этот сезон будет особенно важен как для Константина, так и для команды. У Кучаева действующий контракт, он воспитанник клуба, пока так», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

    В минувшем сезоне Кучаев провел за ЦСКА 25 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 4 результативные передачи.

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