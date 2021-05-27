Агент Головина: Готовы поообщаться, если будет достойное предложение

Футбольный агент, представляющий интересы полузащитника «Монако», рассказал о будущем футболиста.

По словам Клюева, в Головине заинтересованы несколько клубов.

«У нас с Александром очень близкие отношения. Мы практически каждый день на связи. Головин счастлив в "Монако", но мы готовы будем пообщаться, если будет достойное предложение клуб на клуб.

Саша хочет прогрессировать и расти.

Что будет дальше — посмотрим. Головин — это недешевый игрок.

Могу сказать, что по Головину точно есть заинтересованность у других команд, ведется работа, но всех деталей я раскрыть не могу», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».