Агент Головина: Готовы поообщаться, если будет достойное предложение

Александр Головин Фото: globallookpress.com
По словам Клюева, в Головине заинтересованы несколько клубов.
«У нас с Александром очень близкие отношения. Мы практически каждый день на связи. Головин счастлив в "Монако", но мы готовы будем пообщаться, если будет достойное предложение клуб на клуб.
Саша хочет прогрессировать и расти.
Что будет дальше — посмотрим. Головин — это недешевый игрок.
Могу сказать, что по Головину точно есть заинтересованность у других команд, ведется работа, но всех деталей я раскрыть не могу», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».