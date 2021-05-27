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    Агент Головина: Готовы поообщаться, если будет достойное предложение

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    Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о будущем футболиста.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    По словам Клюева, в Головине заинтересованы несколько клубов.

    «У нас с Александром очень близкие отношения. Мы практически каждый день на связи. Головин счастлив в "Монако", но мы готовы будем пообщаться, если будет достойное предложение клуб на клуб.

    Саша хочет прогрессировать и расти.

    Что будет дальше — посмотрим. Головин — это недешевый игрок.

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    • Могу сказать, что по Головину точно есть заинтересованность у других команд, ведется работа, но всех деталей я раскрыть не могу», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

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