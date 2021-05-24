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    Черданцев: Назначение Витории — это неуважение к традициям «Спартака»

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    Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о назначении на пост главного тренера «Спартака» португальского специалиста Руя Витории.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Что касается Руя Витории — одна из моих самых первых реплик о нем была следующей: "В принципе не понимаю, как можно 'Спартаку' рассматривать тренера из арабского чемпионата".

    И тем более не понятно, как такая идея может возникнуть в клубе, у которого скоро 100-летний юбилей. Это же огромная честь — быть тренером команды с такой историей!

    А тут берется человек, который в возрасте 50-ти поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея — это неуважение к традициям "Спартака"!», — заявил Черданцев «Матч ТВ».

    В понедельник, 24 мая, «Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с Виторией.

    До декабря прошлого года 51-летний Витория работал в Саудовской Аравии. С клубом «Аль-Наср» он выиграл чемпионат, Суперкубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов Азии.

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