Черданцев: Назначение Витории — это неуважение к традициям «Спартака»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ»высказался о назначении на пост главного тренерапортугальского специалиста

«Что касается Руя Витории — одна из моих самых первых реплик о нем была следующей: "В принципе не понимаю, как можно 'Спартаку' рассматривать тренера из арабского чемпионата".

И тем более не понятно, как такая идея может возникнуть в клубе, у которого скоро 100-летний юбилей. Это же огромная честь — быть тренером команды с такой историей!

А тут берется человек, который в возрасте 50-ти поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея — это неуважение к традициям "Спартака"!», — заявил Черданцев «Матч ТВ».

В понедельник, 24 мая, «Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с Виторией.

До декабря прошлого года 51-летний Витория работал в Саудовской Аравии. С клубом «Аль-Наср» он выиграл чемпионат, Суперкубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов Азии.