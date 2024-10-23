23 октября в Кубке России Путь РПЛ сыграют «Ростов» и «Локомотив» Москва Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: в группе В Кубка России «Ростов» занимает второе место с 10 очками и уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Последние матчи: в пятом туре команда Валерия Карпина проиграла по пенальти «Химкам». «Ростов» к 80-й минуте вел с разницей в два мяча, но ухитрился пропустить в самой концовке, а потом и вовсе уступил в серии 11-метровых.

В РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1) и уступил «Спартаку» (0:3).

Не сыграют: травмированы Миронов и Эль Аскалани, перебрал карточек Сако.

Состояние команды: в этом сезоне «Ростов» играет очень неровно и часто проваливает концовки матчей. В обороне вообще часто творится беспредел, а команда очень много пропускает, при том, что постоянно ее спасает вратарь Одоевский.

«Локомотив»

Турнирное положение: команда Михаила Галактионова набрала 15 очков из 15 возможных и гарантировала себе первое место в группе.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в пятом туре был обыгран со счетом 2:1 «Оренбург». Железнодорожники полностью контролировали ход игры, быстро открыли счет, а потом удвоили разницу сразу после перерыва. Героем встречи стал Сергей Пиняев, оформивший дубль.

В чемпионате России «Локомотив» проиграл «Химкам» (0:2) и победил «Крылья Советов» (1:0).

Не сыграют: давно травмирован Лукас Фассон, перебрал карточек Тикнизян.

Состояние команды: впервые за долгое время «Локомотив» потерпел поражение в чемпионате, что должно взбодрить команду, которая немного заигралась и почуствовала себя самоуверенно. В Кубке России пока задачи решены, поэтому можно играть в свое удовольствие.

Статистика для ставок

В первом круге РПЛ «Локомотив» был сильнее (3:2)

Первый кубковый матч также завершился победой москвичей со счетом 1:0

В прошлом сезоне в РПЛ соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 2,75, а на «Локомотив» — 2,30, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,11, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

Прогноз: матч будет проходить в виде тренировки с повышенной ответственностью (как любил говорить В.В. Лобановский), на футболистов ничего не будет давить, обе любят играть в атакующий футбол, поэтому стоит ждать много забитых голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2,11.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть домашнюю победу команды Валерия Карпина, она все-таки будет играть перед собственными болельщиками.

Ставка: победа «Ростова» за 2,75.