ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц может покинуть «Байер» Трансферный дайджест. 15 — 21 октября «Барыс» в матче с «Локомотивом»Очередная смена курса «Барыса», побег из «Сочи», жгучее дерби в Санкт-Петербурге Вадим Гаранин«У нас нет авантюрного футбола». Вадим Гаранин — о важности психологии в спорте и нюансах работы в Первой лиге
    Все новости спорта

    Предстоит тренировка с повышенной ответственностью

    Ростов — Локомотив: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ростов Прогнозы на Локомотив Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев
    23 октября в Кубке России Путь РПЛ сыграют «Ростов» и «Локомотив» Москва Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 23 Октября 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: в группе В Кубка России «Ростов» занимает второе место с 10 очками и уже обеспечил себе выход в плей-офф.

    Последние матчи: в пятом туре команда Валерия Карпина проиграла по пенальти «Химкам». «Ростов» к 80-й минуте вел с разницей в два мяча, но ухитрился пропустить в самой концовке, а потом и вовсе уступил в серии 11-метровых.

    Ростов — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    В РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1) и уступил «Спартаку» (0:3).

  • «У нас нет авантюрного футбола». Вадим Гаранин — о важности психологии в спорте и нюансах работы в Первой лиге
  • Эксклюзивное интервью с экс-наставником «Твери», «Енисея» и «Сочи»
  • 20/10/2024

    • Не сыграют: травмированы Миронов и Эль Аскалани, перебрал карточек Сако.

    Состояние команды: в этом сезоне «Ростов» играет очень неровно и часто проваливает концовки матчей. В обороне вообще часто творится беспредел, а команда очень много пропускает, при том, что постоянно ее спасает вратарь Одоевский.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: команда Михаила Галактионова набрала 15 очков из 15 возможных и гарантировала себе первое место в группе.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в пятом туре был обыгран со счетом 2:1 «Оренбург». Железнодорожники полностью контролировали ход игры, быстро открыли счет, а потом удвоили разницу сразу после перерыва. Героем встречи стал Сергей Пиняев, оформивший дубль.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В чемпионате России «Локомотив» проиграл «Химкам» (0:2) и победил «Крылья Советов» (1:0).

    Не сыграют: давно травмирован Лукас Фассон, перебрал карточек Тикнизян.

    Состояние команды: впервые за долгое время «Локомотив» потерпел поражение в чемпионате, что должно взбодрить команду, которая немного заигралась и почуствовала себя самоуверенно. В Кубке России пока задачи решены, поэтому можно играть в свое удовольствие.

    Статистика для ставок

    • В первом круге РПЛ «Локомотив» был сильнее (3:2)

    • Первый кубковый матч также завершился победой москвичей со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне в РПЛ соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 2,75, а на «Локомотив» — 2,30, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,11, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

    Прогноз: матч будет проходить в виде тренировки с повышенной ответственностью (как любил говорить В.В. Лобановский), на футболистов ничего не будет давить, обе любят играть в атакующий футбол, поэтому стоит ждать много забитых голов.

    Ставка: тотал больше 3 за 2,11.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть домашнюю победу команды Валерия Карпина, она все-таки будет играть перед собственными болельщиками.

    Ставка: победа «Ростова» за 2,75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Шаповалов — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Этчеверри — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монако — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Циципас — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ростов» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. Предстоит тренировка с повышенной ответственностью
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры