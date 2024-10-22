В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ювентус» — «Штутгарт»

Футбол. Лига чемпионов

Туринский коллектив подходит к матчу в хорошем настроении. Ранее «Ювентус» в Серии А удачно сыграл с «Лацио». Клуб победил со счетом 1:0.

В Лиге чемпионов у «Ювентуса» все отлично. Команда одержала две победы в двух встречах. На данный момент «Старая синьора» идет на 7-й позиции в таблице.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Штутгарт» в минувшие выходные неудачно съездил в Мюнхен. Команда не справилась с мощным давлением «Баварии». «Штутгарт» уступил со счетом 0:4.

В Турине «Штутгарт» может рассчитывать на успех. «Швабы» наверняка будут играть вторым номером, но их контратаки опасны. Хозяевам точно не стоит ждать легкой прогулки.

Ставка: Обе забьют за 1.69.

«ПСЖ» — ПСВ Футбол. Лига чемпионов

«ПСЖ» находится на первой позиции в таблице Лиги 1. Клуб набрал 20 очков в восьми играх. У «ПСЖ» 6 побед и две ничьи. Столичный клуб еще ни разу не уступал в чемпионате Франции-2024/25.

Выйдет ли на поле Матвей Сафонов? Российские любители футбола рассчитывают на появление голкипера в стартовом составе. В первом туре Сафонов сыграл против «Жироны» (1:0). В ЛЧ у парижан одна победа и одна ничья.

ПСВ нет равных в чемпионате Голландии. У клуба 9 побед в девяти матчах. Разница голов составляет 29-6.

У ПСВ отличная атака. Команда много забивает и выигрывает один матч за другим. Однако визит в Париж простым не будет.

Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.44.

«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд Футбол. Лига чемпионов

«Реал» находится на 17-м месте в таблице ЛЧ. У клуба три набранных очка. Ранее мадридцы один раз победили и один раз проиграли.

После поражения от «Лилля» в Лиге чемпионов «Реал» добился двух побед кряду. Обе виктории были одержаны в Примере. Удалось одолеть «Вильярреал» (2:0) и «Сельту» (2:1).

«Боруссия» Дортмунд, которая дошла до финала ЛЧ в минувшем сезоне, отлично начала текущий розыгрыш турнира. У «шмелей» две победы кряду. Обе виктории были разгромными. «Боруссия» взяла верх над «Брюгге» (3:0) и «Селтиком» (7:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Реал» после поражения от «Лилля» намерен реабилитироваться перед фанатами. Еще одной осечки в Лиге чемпионов никто не поймет. Скорее всего, команда Карло Анчелотти завоюет три очка.

Ставка: Победа «Реала» за 1.49.

Общий коэффициент — 3.62.