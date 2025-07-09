Сан-Хосе Эрткуэйкс — Остин. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок США, 9 июля 2025 года

9 июля в четвертьфинале Открытого Кубка США по футболу сыграют «Сан-Хосе Эрткуэйкс» и «Остин». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Остин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

Турнирное положение: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» уже прошел две стадии Кубка США, обыграв на чужом поле «Сакраменто Репаблик» (2:1) и «Портленд Тимберс» (1:0).

Команда занимает шестую строчку в регулярном чемпионате МЛС в зоне выхода в 1/8 финала Западной конференции с отрывом лишь в два очка от зоны попадания в 1/16 финала.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках регулярного первенства МЛС франчайз на своем поле сыграл вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив также набрал только один балл, опять-таки в домашних стенах сыграв вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Сан-Хосе Эрткуэйкс» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Три гола команды в Кубке США текущего розыгрыша забивали разные игроки.

«Остин»

Турнирное положение: «Остин», как и соперник, преодолел две стадии Кубка Южной Кореи, разобравшись с «Эль-Пасо» (3:2) и «Хьюстон Динамо» (3:1).

Команда занимает 10-ю строчку Западной конференции, лишь по дополнительным показателям отставая как от зоны выхода в 1/16 финала, так и от зоны попадания в 1/8 финала.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках регулярного чемпионата МЛС клуб с результатом 0:2 потерпел поражение от «Сиэтл Саундерс».

Перед этим коллектив в предыдущем туре этого же первенства набрал максимум баллов, когда сумел оставить не у дел «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на регулярку МЛС, «Остин» проиграл только дважды при трех победах и четырех ничьих.

Такие результаты обещают гостям плохие шансы на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Брэндон Васкес — лучший бомбардир команды в Кубке США с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Сан-Хосе Эрткуэйкс» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Остина» забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей «Остина» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.80, победа «Остина» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Остина».

Ставка: только одна команда забьет за 2.50