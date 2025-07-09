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    Воспользуется ли «Остин» спадом «Сан-Хосе»?

    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Остин. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок США, 9 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Остин»
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    Миккель Деслер («Остин»)
    9 июля в четвертьфинале Открытого Кубка США по футболу сыграют «Сан-Хосе Эрткуэйкс» и «Остин». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Остин», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. Кубок 09 Июля 2025 года

    Сан-Хосе Эрткуэйкс

  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе Эрткуэйкс 05:30 Остин

    Остин

  • США. MLS
    •

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    Турнирное положение: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» уже прошел две стадии Кубка США, обыграв на чужом поле «Сакраменто Репаблик» (2:1) и «Портленд Тимберс» (1:0).

    Команда занимает шестую строчку в регулярном чемпионате МЛС в зоне выхода в 1/8 финала Западной конференции с отрывом лишь в два очка от зоны попадания в 1/16 финала.

    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Остин: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках регулярного первенства МЛС франчайз на своем поле сыграл вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).

    Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив также набрал только один балл, опять-таки в домашних стенах сыграв вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Сан-Хосе Эрткуэйкс» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Три гола команды в Кубке США текущего розыгрыша забивали разные игроки.

    «Остин»

    Турнирное положение: «Остин», как и соперник, преодолел две стадии Кубка Южной Кореи, разобравшись с «Эль-Пасо» (3:2) и «Хьюстон Динамо» (3:1).

    Команда занимает 10-ю строчку Западной конференции, лишь по дополнительным показателям отставая как от зоны выхода в 1/16 финала, так и от зоны попадания в 1/8 финала.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках регулярного чемпионата МЛС клуб с результатом 0:2 потерпел поражение от «Сиэтл Саундерс».

    Перед этим коллектив в предыдущем туре этого же первенства набрал максимум баллов, когда сумел оставить не у дел «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на регулярку МЛС, «Остин» проиграл только дважды при трех победах и четырех ничьих.

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    Такие результаты обещают гостям плохие шансы на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Брэндон Васкес — лучший бомбардир команды в Кубке США с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Сан-Хосе Эрткуэйкс» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Остина» забивала только одна команда

    • в пяти из шести последних матчей «Остина» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.80, победа «Остина» — в 3.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Остина».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Остин?

    Матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Остин состоится 09 июля 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Остин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сан-Хосе Эрткуэйкс — Остин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе Эрткуэйкс — Остин?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сан-Хосе Эрткуэйкс — Остин?

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.80, победа «Остина» — в 3.85.

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