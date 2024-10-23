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    Команды начнут забрасывать шайбы уже с первого периода

    «Сибирь» — «Барыс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Барыс»
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    Тревор Мерфи — защитник «Сибири»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет 23 октября. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Октября 2024 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Барыс

    Барыс

  • Астана
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    «Сибирь»

    Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. «Сибирь» отстает от 1-й позиции в конференции на 8 баллов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла «Трактору» (4:5), а до этого «Сибирь» также уступила «Северстали» со счетом 2:4, проиграв 2-й и 3-й периоды.

    Сибирь — Барыс: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах у команды 2 победы и 3 поражения. «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» (2:1) и «Ак Барс» (6:3), а также проиграла «Ладе» со счетом 3:4 в овертайме.

    Не сыграет: Егор Мартынов (травма).

    Состояние команды: «Сибирь» является неуступчивой командой в нынешнем сезоне, способная выиграть у любого соперника. Несмотря на это, в последнее время у команды продолжается небольшой спад.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В последних матчах «Сибирь» пропускает довольно много — 17 шайб за 5 встреч при таком же количестве заброшенных.

    В последнем матче против «Трактора» (4:5) хет-трик оформил нападающий «Сибири» Тейлор Бек, который провел 1-ю встречу после травмы. Этот форвард точно будет доминировать в нынешнем сезоне.

    «Барыс»

    Турнирное положение: Астанинская команда располагается на последней 12-й строчке на Востоке с 9-ю очками в активе. «Барыс» отстает от зоны плей-офф на 7 пунктов.

    Последние матчи: В прошедшем поединке команда неожиданно обыграла минской «Динамо» на чужой площадке со счетом 2:1, забросив победную шайбу за 30 секунд до конца 3-го периода.

    За последние 5 матчей «Барысу» удалось дважды победить. Команда одолела «Авангард» (1:0), а проиграла «Локомотиву» (1:3), «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Автомобилисту» (3:4).

    Не сыграют: Максим Мухаметов, Кирилл Савицкий, Коннор Смит, Роман Старченко, Уэйд Эллисон (у всех — травмы).

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    • Состояние команды: «Барыс» в нынешнем сезоне просто удивляет — команда дважды сменила тренерский штаб, расторгла контракты почти со всеми легионерами и в клубе сменилось руководство.

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    У «Барыса» неожиданно заиграл 23-летний Алихан Омирбеков, который за последние 3 матча забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи. Всего форвард набрал 7 (3+4) очков.

    Сейчас «Барыс» точно будет выступать непредсказуемо, в команде появилось местных игроков, которым есть что доказывать. Прошлый матч доказал, что астанинцы могут удивлять.

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» проиграла 2 последних матча, пропустив за этот период 9 шайб

    • В последних 4-х встречах «Барыс» не пробивал тотал 5.5 больше

    • В 4-х из 5-и последних матчей «Сибирь» обыгрывала «Барыс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибирь» оценивается букмекерами в 1.45, ничья — в 5.30, а победа «Барыса» — в 6.00.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.05 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: В последнее время «Сибирь» испытывает проблемы с игрой в обороне. Можно предположить, что матч получится более менее результативным.

    Ставка: Обе забьют больше 1.5 за 1.90.

    Прогноз: В 1-м периоде на своей площадке «Сибирь» начинает матчи активно. Прогнозируем пару заброшенных шайб в первом отрезке.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.90.

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    «Сибирь» — «Барыс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на хоккей. Команды начнут забрасывать шайбы уже с первого периода
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