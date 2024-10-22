22 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и ПСВ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — ПСВ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане привычно ставят перед собой максимальные цели на всех фронтах. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом ПСЖ в среднем забивает 3 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный 8 раз в 8 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке парижане добыли непростую викторию. ПСЖ нанес поражение «Страсбургу» (4:2).

При этом ПСЖ чуть ранее не смог переиграть «Ниццу» (1:1). А вот поединок с «Арсеналом» завершился для парижан фиаско (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Гонсалу Рамуш — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: в Лиге чемпионов парижане стартовали не особо продуктивно. В 2 турах команда добыла 3 зачетных пункта.

При этом ПСЖ в нынешней Лиге чемпионов забил лишь однажды. А вот привыкнуть играть без Мбаппе все никак не получается.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Парижане явно намерены реабилитироваться за лондонскую коллизию.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда уверенно лидирует.

Причем ПСВ в среднем забивает 3 гола за матч. В 9 поединках чемпионата Нидерландов команда настреляла 29 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. Эйндховенцы нанесли поражение «Аз Алкмаару» (2:1).

При этом до того команда сумела одолеть роттердамскую «Спарту» (2:1). А вот чуть ранее ПСВ расписал мировую с лиссабонским «Спортингом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСВ добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Ирвинг Лосано, Джерди Шутен, Джоуи Верман — травмированы.

Состояние команды: в своем чемпионате команда просто не замечает соперников. А вот в Лиге чемпионов голландцы пока не преуспевают.

В Лиге чемпионов команда разжилась одним зачетным баллом в 2 турах. Да и забили голландцы всего 2 мяча.

В кадровом плане ПСВ смотрится весьма симпатично. Да и опытнейший Люк Де Йонг настрелял уже 5 мячей в Эредивизии.

Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и оборона парижан отнюдь не выглядит неприступной крепостью.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают 3 гола за матч

ПСВ не проигрывал в 5 своих последних матчах

Голландцы выиграли в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: ПСЖ явно сильнее голландцев, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

ПСВ явно не лыком шит, да и атака команды в нынешнем сезоне выглядит привычно грозно.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой тайме соперники распишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.63