Краснодар
Пари НН
«Краснодар»
Турнирное положение: после пяти туров «Краснодар» располагается на третьем месте с 9 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре команда Мурада Мусаева неожиданно уступила «Ахмату» в гостях со счетом 0:3. У «быков» в этой игре абсолютно ничего не получалось и поражение было абсолютно заслуженным, невзирая на скидку с полурезервным составом.
Краснодар — Пари НН: коэффициенты букмекеров
В чемпионате в гостях был разгромлен «Спартак» (3:0) и ранее «Химки» (4:0) на своем поле.
Не сыграют: дисквалифицированы Гонсалес и Кордоба.
Состояние команды: вне всяких сомнений сейчас «Краснодар» самая сильная и стабильная команда в российском футболе. Она в отличном физическом и ментальном состоянии, играет в удовольствие, но в этой игре не будет хватать дисквалифицированного Джона Кордобы, на котором замыкаются все атаки. Смолов сейчас явно его слабее.
«Пари НН»
Турнирное положение: после пяти матчей «Пари НН» с одним очком занимает последнее место в группе С и ни на что уже не претендует.
Последние матчи: в пятом туре Кубка России было поражение на своем поле от ЦСКА (0:2).
В чемпионате России «Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и до этого с «Акроном» (2:2).
Не сыграют: давно травмированы Марадишвили и Майга.
Состояние команды: недавно команду возглавил Виктор Гончаренко и первый матч под его руководством против «Ростова» нижегородцы выглядели довольно неплохо, но упустили победу в конце.
Статистика для ставок
- В первом круге Кубка России «Пари НН» уступил дома «Краснодару» (0:1)
- Матч в РПЛ в первом круге «Краснодар» на своем поле выиграл со счетом 2:1
- В прошлом сезоне чемпионата «Краснодар» выиграл со счетом 1:0 и 4:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,35, а на «Пари НН» — 8,20, ничью букмекеры оценивают в 4,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,69.
- 2.10Реал Мадрид — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Динамо Мх — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.06ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: без Кордобы «Краснодару» будет очень сложно много забить голов. «Пари НН» хоть и ничего и не нужно в турнире, но состав должен быть более-менее основной. Гончаренко необходимо донести свои требования и тактические схемы до игроков, а лучшего способа, как против сильнейшей команды РПЛ на данный момент не существует.
Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» меньше 2 за 1,90.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный результат, «Пари НН» вполне может закрыться в своей штрафной и упереться в этой игре.
Ставка: ничья за 4,80.