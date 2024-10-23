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    Команда Гончаренко не даст разогнаться «быкам»

    Краснодар — Пари НН: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.90. 23.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Пари НН»
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    Виктор Гончаренко недавно возглавил «Пари НН»
    23 октября в Кубке России Путь РПЛ сыграют «Краснодар» и «Пари НН». Начало встречи — 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 23 Октября 2024 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 21:15 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: после пяти туров «Краснодар» располагается на третьем месте с 9 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Мурада Мусаева неожиданно уступила «Ахмату» в гостях со счетом 0:3. У «быков» в этой игре абсолютно ничего не получалось и поражение было абсолютно заслуженным, невзирая на скидку с полурезервным составом.

    Краснодар — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате в гостях был разгромлен «Спартак» (3:0) и ранее «Химки» (4:0) на своем поле.

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    • Не сыграют: дисквалифицированы Гонсалес и Кордоба.

    Состояние команды: вне всяких сомнений сейчас «Краснодар» самая сильная и стабильная команда в российском футболе. Она в отличном физическом и ментальном состоянии, играет в удовольствие, но в этой игре не будет хватать дисквалифицированного Джона Кордобы, на котором замыкаются все атаки. Смолов сейчас явно его слабее.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: после пяти матчей «Пари НН» с одним очком занимает последнее место в группе С и ни на что уже не претендует.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в пятом туре Кубка России было поражение на своем поле от ЦСКА (0:2).

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    В чемпионате России «Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и до этого с «Акроном» (2:2).

    Не сыграют: давно травмированы Марадишвили и Майга.

    Состояние команды: недавно команду возглавил Виктор Гончаренко и первый матч под его руководством против «Ростова» нижегородцы выглядели довольно неплохо, но упустили победу в конце.

    Статистика для ставок

    • В первом круге Кубка России «Пари НН» уступил дома «Краснодару» (0:1)

    • Матч в РПЛ в первом круге «Краснодар» на своем поле выиграл со счетом 2:1

    • В прошлом сезоне чемпионата «Краснодар» выиграл со счетом 1:0 и 4:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,35, а на «Пари НН» — 8,20, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,69.

    Прогноз: без Кордобы «Краснодару» будет очень сложно много забить голов. «Пари НН» хоть и ничего и не нужно в турнире, но состав должен быть более-менее основной. Гончаренко необходимо донести свои требования и тактические схемы до игроков, а лучшего способа, как против сильнейшей команды РПЛ на данный момент не существует.

    Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» меньше 2 за 1,90.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный результат, «Пари НН» вполне может закрыться в своей штрафной и упереться в этой игре.

    Ставка: ничья за 4,80.

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    «Краснодар» — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. Команда Гончаренко не даст разогнаться «быкам»
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