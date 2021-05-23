Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В финальном матче турнира, состоявшемся 22 мая на Олимпийском стадионе в Афинах, клуб из города Салоники обыграл «Олимпиакос» со счетом 2:1.
Первый гол в составе победителей забил Виейринья с пенальти. Победным мячом на 90-й минуте отметился Михал Крменчик. У команды из Пирея отличился Янн М’Вила.
#FinalScore Τελικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ! Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-2 #OLYPAOK #GreekCup #TheFinal2021 pic.twitter.com/aATouZ6f7t— PAOK FC (@PAOK_FC) May 22, 2021
ПАОК выиграл Кубок Греции в восьмой раз в клубной истории. Больше таких триумфов только у АЕК (15), «Панатинаикоса» (18) и «Олимпиакоса» (28).