стал победителем розыгрыша Кубка Греции — 2020/21.

В финальном матче турнира, состоявшемся 22 мая на Олимпийском стадионе в Афинах, клуб из города Салоники обыграл «Олимпиакос» со счетом 2:1.

Первый гол в составе победителей забил Виейринья с пенальти. Победным мячом на 90-й минуте отметился Михал Крменчик. У команды из Пирея отличился Янн М’Вила.

ПАОК выиграл Кубок Греции в восьмой раз в клубной истории. Больше таких триумфов только у АЕК (15), «Панатинаикоса» (18) и «Олимпиакоса» (28).