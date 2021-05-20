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    Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз

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    Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

    Болельщики в России
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    Болельщики в России

    Об этом рассказал гендиректор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

    «В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола.

    При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир — разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее», — цитирует Сорокина ТАСС.

    Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы.

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