ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиБедствие продолжается. «Барса» попрощалась с надеждами на титул
  • 12:08
    • Маунт — игрок сезона в «Челси»
  • 10:58
    • Полузащитник «Спартака» перейдет в «Фейенорд»
  • 10:42
    • Олич войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020
  • 10:26
    • Кержаков покинул пост главного тренера «Томи»
  • 09:31
    • «Ахмат» объявил об уходе четырех футболистов
    Все новости спорта

    Денисов: После ухода из «Локомотива» я хотел играть за «Краснодар»

    Футбол Краснодар Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший капитан «Локомотива» Игорь Денисов признался, что хотел играть за «Краснодар».

    Игорь Денисов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Денисов

    «Через некоторое время после ухода из "Локо" я хотел в "Краснодар". Мне импонирует эта команда. У меня были на них идеи. Галицкий столько вкладывает в команду. Был какой-то всплеск.

    Я так понимаю, там разговаривали, но уже 1,5 года прошло. Кто меня возьмет? Слаба богу, что не взяли.

  • Денисов: Венгер меня знал, говорилось о «Ливерпуле» и «ПСЖ», но я сразу сказал, что никуда не уйду из «Зенита»
  • Читайте по теме

    • Я проснулся и подумал, почему бы не попробовать в "Краснодар". Команда не завоевала ни одного титула, у меня столько идей. Да и хорошо, что не получилось.

    За футбольным полем получится? Там Березуцкий? Не знал. Кто там тренер? Ганчаренко? Это отличный специалист», — сказал Денисов в интервью для YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    Интервью с Игорем Денисовым
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» обреченного на вылет аутсайдера?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Орлы» расслабятся в игре с «быками»?
  • «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.53
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры