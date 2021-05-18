Денисов: После ухода из «Локомотива» я хотел играть за «Краснодар»

Бывший капитан «Локомотива»признался, что хотел играть за

«Через некоторое время после ухода из "Локо" я хотел в "Краснодар". Мне импонирует эта команда. У меня были на них идеи. Галицкий столько вкладывает в команду. Был какой-то всплеск.

Я так понимаю, там разговаривали, но уже 1,5 года прошло. Кто меня возьмет? Слаба богу, что не взяли.

Я проснулся и подумал, почему бы не попробовать в "Краснодар". Команда не завоевала ни одного титула, у меня столько идей. Да и хорошо, что не получилось.

За футбольным полем получится? Там Березуцкий? Не знал. Кто там тренер? Ганчаренко? Это отличный специалист», — сказал Денисов в интервью для YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».