Денисов: Венгер меня знал, говорилось о «Ливерпуле» и «ПСЖ», но я сразу сказал, что никуда не уйду из «Зенита»

Бывший капитан «Зенита»рассказал, почему так и не перешел в европейский клуб.

«Я мог уехать. Официальных бумаг в клуб не поступало, но слухи ходили. Это Аршавин вот рвался за рубеж, а я никуда не хотел из "Зенита" уходить, вообще никуда. Условия были идеальные.

Вот знаете, как Шевченко в "Милан" ушел, если я могу называть такую фамилию великую. Он для киевского "Динамо" сделал полуфинал Лиги чемпионов и ушел дальше в "Милан", выиграл "Золотой мяч".

Мы выиграли Кубок УЕФА, я мечтал о Лиге чемпионов. Не выиграть, а пройти как можно дальше и войти в историю. Я родился в Питере, чтобы меня понять, нужно прожить мою жизнь. Я грезил о том, чтобы прославить "Зенит" до таких небес, войти в историю. У меня было такое понимание. Ну и, конечно, условия у нас фантастические были. Зачем мне куда-то уезжать, если я здесь готов прогрессировать? Я не чувствовал себя на пике.

Уезжать в пятую команду чемпионата Испании и Англии… Официально у меня не было ничего, но слухи ходили. И Арсен Венгер меня знал, говорилось о "Ливерпуле", о "ПСЖ", когда их только взяли арабы. Но до конкретики не дошло, потому что я сразу сказал, что никуда из "Зенита" не уйду. Даже если бы предложили 6 миллионов, я бы не поехал, потому что хотел играть дома. Это было мое понимание футбола. Я хотел, чтобы мои дети играли за "Зенит", потом остаться в детском футболе в "Зените". Мое виденье жизни было такое», — сказал Денисов YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».