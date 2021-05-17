ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алиссон принес драматичную победу «Ливерпулю»«Футбол, черт возьми»: Судьба теперь с Алиссоном и «Ливерпулем»
  • 15:52
    • Вратарь «Барселоны» пропустит Евро-2020
  • 16:02
    • Объявлена заявка сборной Бельгии на Евро-2020
  • 15:42
    • ЦСКА расторг контракт с Телегиным
  • 15:21
    • Правление КХЛ утвердило структуру проведения чемпионата сезона 2021/22
  • 15:06
    • ЦСКА продлил контракт с главным тренером
    Все новости спорта

    Объявлена заявка сборной Бельгии на Евро-2020

    Футбол Сборная Бельгии Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Пресс-служба сборной Бельгии в Twitter опубликовала заявку команды на чемпионат Европы по футболу.

    Эден Азар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эден Азар

    Заявка выглядит следующим образом:

    Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, Испания), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Селс («Страсбур», Франция).

    Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур», Англия), Дедрик Бойата («Герта», Германия), Джейсон Денайер («Лион», Франция), Томас Вермален («Виссел Кобе», Япония), Ян Вертонген («Бенфика», Португалия), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд, Германия), Тимоти Кастань («Лестер Сити», Англия).

    Полузащитники: Насер Шадли («Истанбул Башакшехир», Турция), Аксель Витсель, Торган Азар (оба — «Боруссия» Дортмунд), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Англия), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон Уондерерс», Англия), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба — «Лестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико» Мадрид, Испания), Леандро Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия).

    Нападающие: Жереми Доку («Ренн», Франция), Эден Азар («Реал» Мадрид), Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас», Англия), Ромелу Лукаку («Интер» Милан, Италия).

    В резервный список вошли вратарь Томас Каминьски («Блэкберн Роверс», Англия), защитники Алексис Салемакерс («Милан», Италия), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Жордан Лукаку («Антверпен»), Зиньо Ванхеусден («Стандард»), полузащитники Альбер-Мбойо Локонга, Яри Версхарен (оба — «Андерлехт»), Брайан Хейнен («Генк»), Томас Фокет («Реймс», Франция), Андан Янузай («Реал Сосьедад», Испания) и Шарль де Кетеларе («Брюгге»).

    На групповом этапе «красные дьяволы» сыграют с командой России. Также в квартете выступят Дания и Финляндия.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соседи по турнирке поделят очки
  • «Жирона» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» обреченного на вылет аутсайдера?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  7.53
  • Экспресс дня 18 мая
  • Завтра в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры