Объявлена заявка сборной Бельгии на Евро-2020

Пресс-служба сборной Бельгии в Twitter опубликовала заявку команды на чемпионат Европы по футболу.

Заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, Испания), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Селс («Страсбур», Франция).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур», Англия), Дедрик Бойата («Герта», Германия), Джейсон Денайер («Лион», Франция), Томас Вермален («Виссел Кобе», Япония), Ян Вертонген («Бенфика», Португалия), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд, Германия), Тимоти Кастань («Лестер Сити», Англия).

Полузащитники: Насер Шадли («Истанбул Башакшехир», Турция), Аксель Витсель, Торган Азар (оба — «Боруссия» Дортмунд), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Англия), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон Уондерерс», Англия), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба — «Лестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико» Мадрид, Испания), Леандро Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия).

Нападающие: Жереми Доку («Ренн», Франция), Эден Азар («Реал» Мадрид), Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас», Англия), Ромелу Лукаку («Интер» Милан, Италия).

В резервный список вошли вратарь Томас Каминьски («Блэкберн Роверс», Англия), защитники Алексис Салемакерс («Милан», Италия), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Жордан Лукаку («Антверпен»), Зиньо Ванхеусден («Стандард»), полузащитники Альбер-Мбойо Локонга, Яри Версхарен (оба — «Андерлехт»), Брайан Хейнен («Генк»), Томас Фокет («Реймс», Франция), Андан Янузай («Реал Сосьедад», Испания) и Шарль де Кетеларе («Брюгге»).

На групповом этапе «красные дьяволы» сыграют с командой России. Также в квартете выступят Дания и Финляндия.