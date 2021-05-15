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    Рауль — основной претендент на замену Зидану

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    Рауль является основным претендентом на замену Зинедину Зидану на посту главного тренера мадридского «Реала», сообщает Marca.

    Рауль
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    Рауль

    По информации издания, руководство «сливочных» рассматривает и других кандидатов, но почти всегда наибольшую поддержку высказывают нынешнему рулевому «Кастильи».

    Рауль с 2018 по 2019 год был тренером юношеской команды «Реала», с 2019 года он возглавляет резервную команду — «Кастилья». Под его руководством клуб вышел в плей-офф за право участвовать во втором дивизионе чемпионата Испании.

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    • Ранее появилась информация, что Зидан может покинуть свой пост из-за усталости. Среди претендентов на его замену значился Йоахим Лев, который в ближайшее время уйдет из сборной Германии.

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