СМИ: Зидан хочет уйти из «Реала» летом

Главный тренер мадридского «Реала»всерьез задумался об уходе из клуба, утверждает Goal.com.

Источник ссылается на мнение нескольких футболистов «сливочных», которые охарактеризовали наставника как «уставшего» и «раздраженного».

По их словам, 48-летний специалист устал иметь дело с «событиями, которые ему неподвластны». В частности, ему не нравится коронавирусный распорядок дня, из-за которого он вынужден проводить подготовку к матчам на расстоянии.

Отмечается, что «Реал» уже начал присматриваться к потенциальным кандидатам на пост главного тренера. Так, Зидана могут заменить легенда команды Рауль или наставник сборной Германии Йоахим Лев.

Накануне «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Челси» (1:1 и 0:2). Контракт Зидана рассчитан до 2022 года.