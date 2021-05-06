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    СМИ: Зидан хочет уйти из «Реала» летом

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    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан всерьез задумался об уходе из клуба, утверждает Goal.com.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Источник ссылается на мнение нескольких футболистов «сливочных», которые охарактеризовали наставника как «уставшего» и «раздраженного».

    По их словам, 48-летний специалист устал иметь дело с «событиями, которые ему неподвластны». В частности, ему не нравится коронавирусный распорядок дня, из-за которого он вынужден проводить подготовку к матчам на расстоянии.

    Отмечается, что «Реал» уже начал присматриваться к потенциальным кандидатам на пост главного тренера. Так, Зидана могут заменить легенда команды Рауль или наставник сборной Германии Йоахим Лев.

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    • Накануне «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Челси» (1:1 и 0:2). Контракт Зидана рассчитан до 2022 года.

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