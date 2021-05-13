ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» снова разочаровала своих болельщиков Выстрел в собственную ногу. «Барселона» и Куман подписали себе приговор
  • 21:56
    • «Локомотив» завоевал Кубок России
  • 20:35
    • Клубы РПЛ хотят предложить РФС новый формат вылета из лиги
  • 18:37
    • Назначены арбитры на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • 21:20
    • «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Кальяри»
  • 21:03
    • УНИКС успешно стартовал в плей-офф Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн: смотреть онлайн трансляцию 13.05.2021

    Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол MLS
    В 02:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Филадельфия Юнион» — «Нью-Инглэнд Революшн» в американской футбольной лиге MLS.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Нью-Инглэнд Революшн» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Филадельфия Юнион»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» будет играть на победу
  • «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Сассуоло» усугубит положение «Ювентуса»?
  • «Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Сможет ли «Челси» обыграть «Арсенал»?
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.31
  • Прогноз на матч Гранада — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Калгари — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч ПСВ — Зволле
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры