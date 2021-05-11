«Эльче» — «Алавес»: счет матча 0:2, обзор голов

За гостей отличились Хоселу и Луис Риоха.
Футбол. Испания. Примера
Эльче — Алавес 0:2
Голы: 0:1 Хоселу (40'), 0:2 Луис Риоха (54') Эльче: Пауло Гассанига, Диего Гонсалес, Дани Кальво, Элибельтон Паласиос, Хосема (Pablo Piatti, 57'), Иван Марконе (Nino, 79'), Оменук Мфулю (Виктор Родригес, 57'), Фидель Чавес, Хосан (Пере Милья, 57'), Лукас Бое, Гидо Каррильо Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Мартин Агиррегабирия, Флорьян Лежён, Томас Пина, Мануэль Гарсия, Пере Понс (Чимо Наварро, 83'), Хоселу (Дейверсон, 90'), Луис Риоха (Жоау Филипе, 78'), Эдгар Мендес (Факундо Пельистри, 79') Предупреждения: Эдгар Мендес (2'), Оменук Мфулю (13'), Альберто Родригес (67'), Томас Пина (85'), Пауло Гассанига (90'), Дейверсон (90')
В турнирной таблице «Алавес» занимает 15-е место, «Эльче» располагается на 19-й строчке.