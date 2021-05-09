Гвардиола: «Челси» — топ-команда, но мы играли лучше

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился впечатлениями после домашнего поражения от(1:2) в матче 35-го тура АПЛ.

Отметим, что на 45-й минуте аргентинец Серхио Агуэро не смог забить с пенальти. Победу «Челси» принес гол Маркоса Алонсо на 90-й минуте игры.

«Матч получился напряженным, но наше выступление в целом было хорошим.

Мы упустили шанс забить с пенальти в конце первого тайма. Решение о том, как бить, принимал Агуэро. Это прерогатива бьющего. Он решил бить именно так, добавить тут нечего.

В конце второго тайма следовало поставить пенальти, вот и всё. Такое случается, это футбол. В следующий раз мы постараемся пробить точнее. Это всё, что я могу сказать.

"Челси" — топ-команда, но мы играли лучше. Всё складывалось удачно, но затем они забили. Через три недели мы снова встретимся в финале Лиги чемпионов.

Мы используем сегодняшний матч как урок и намерены добыть очки, нужные для завоевания чемпионства», — сказал Гвардиола Sky Sports.

Отметим, что в случае победы в этом матче «Ман Сити» мог бы досрочно стать чемпионом Англии. У клуба будет шанс завоевать золотые медали 9 мая, если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Астон Вилле».

«Ман Сити» с 80 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 14 мая команда в гостях сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».