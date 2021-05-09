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    Гвардиола: «Челси» — топ-команда, но мы играли лучше

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после домашнего поражения от «Челси» (1:2) в матче 35-го тура АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Отметим, что на 45-й минуте аргентинец Серхио Агуэро не смог забить с пенальти. Победу «Челси» принес гол Маркоса Алонсо на 90-й минуте игры.

    «Матч получился напряженным, но наше выступление в целом было хорошим.

    Мы упустили шанс забить с пенальти в конце первого тайма. Решение о том, как бить, принимал Агуэро. Это прерогатива бьющего. Он решил бить именно так, добавить тут нечего.

    В конце второго тайма следовало поставить пенальти, вот и всё. Такое случается, это футбол. В следующий раз мы постараемся пробить точнее. Это всё, что я могу сказать.

    "Челси" — топ-команда, но мы играли лучше. Всё складывалось удачно, но затем они забили. Через три недели мы снова встретимся в финале Лиги чемпионов.

    Мы используем сегодняшний матч как урок и намерены добыть очки, нужные для завоевания чемпионства», — сказал Гвардиола Sky Sports.

    Отметим, что в случае победы в этом матче «Ман Сити» мог бы досрочно стать чемпионом Англии. У клуба будет шанс завоевать золотые медали 9 мая, если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Астон Вилле».

    «Ман Сити» с 80 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 14 мая команда в гостях сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».

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