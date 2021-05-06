Вернер: У «Челси» молодая команда, но не глупая — мы не допускаем простых ошибок

Нападающий «Челси»прокомментировал победу над «Реалом» (2:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

В финале ЛЧ, который состоится 29 мая в Стамбуле, «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».

«Мы бурно отмечали успех в раздевалке. Последние 10 минут только и делали, что праздновали победу. Я сорвал голос — так сильно мы кричали.

То что нам удалось сделать сегодня — невероятно. Мы не так много владели мячом, но контролировали игру, темп и в целом отлично сыграли против команды, у которой игроки мирового класса на каждой позиции. У нас молодая команда, но не глупая — мы не совершаем простых ошибок. Сегодня мы были очень, очень хороши.

Я долго ждал, пока мяч опустится [после соприкосновения с перекладиной]. Мне казалось, что проходят часы — это был непростой гол для меня. Можно сказать, что мы могли убить интригу раньше, но играть против "Реала" нелегко, так что мы все равно молодцы.

Знаю, что тренеры любят оставлять игроков в гостиницах накануне матчей. Так они могут внимательно следить за всеми вокруг себя. Для нас, игроков, лучше оставаться дома, со своими семьями, и спать в своих кроватях. Это работало в последних матчах, это сработало и сейчас. Здорово, что тренер позволил нам остаться дома», — сказал Вернер в интервью BT Sport.