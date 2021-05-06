Маунт: Мы должны были забить «Реалу» около пяти мячей

Полузащитник «Челси»поделился впечатлениями после выхода своей команды в финал Лиги чемпионов.

В ответном полуфинальном матче «Челси» на своем поле обыграл «Реал» со счетом 2:0. Маунт забил второй гол на последних минутах.

«Мы должны были забить около пяти мячей. Я должен был отличиться примерно за 20 минут до того, как забил. Вы видели, каким важным стал этот гол в концовке.

Впереди еще один матч. В каждой игре мы играем на победу. Я пока ничего не выиграл. Надеюсь, нам удастся победить. Нас ждет очень интересный матч

Не могу выразить словами свои чувства. Мы великолепно сыграли в этом очень и очень трудном матче.

Мы хорошо знаем, на что способен "Реал". Они приехали сюда, чтобы оставить все силы ради победы», — сказал игрок в беседе с BT Sport.