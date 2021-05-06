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    Маунт: Мы должны были забить «Реалу» около пяти мячей

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    Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт поделился впечатлениями после выхода своей команды в финал Лиги чемпионов.

    Мейсон Маунт
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    Мейсон Маунт

    В ответном полуфинальном матче «Челси» на своем поле обыграл «Реал» со счетом 2:0. Маунт забил второй гол на последних минутах.

    «Мы должны были забить около пяти мячей. Я должен был отличиться примерно за 20 минут до того, как забил. Вы видели, каким важным стал этот гол в концовке.

    Впереди еще один матч. В каждой игре мы играем на победу. Я пока ничего не выиграл. Надеюсь, нам удастся победить. Нас ждет очень интересный матч

    Не могу выразить словами свои чувства. Мы великолепно сыграли в этом очень и очень трудном матче.

    Мы хорошо знаем, на что способен "Реал". Они приехали сюда, чтобы оставить все силы ради победы», — сказал игрок в беседе с BT Sport.

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