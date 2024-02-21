«Интер» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор голов

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Марко Арнаутович на 79-й минуте.
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
Интер — Атлетико 1:0
Гол: 1:0 Марко Арнаутович (79') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 69'), Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 69'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 72'), Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 46'), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 88') Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина (Пабло Барриос, 68'), Марио Эрмосо (Рейнилду Мандава, 68'), Маркос Льоренте, Сауль Ньигес (Альваро Мората, 54'), Коке, Родриго Де Пауль, Аксель Витсель, Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 79'), Самуэл Лино, Хосе Хименес (Стефан Савич, 46') Предупреждения: Марио Эрмосо (53'), Стефан Савич (82'), Альваро Мората (84'), Давиде Фраттези (86'), Коке (90 + 3'), Карлос Аугусто (90 + 5')
Ответная игра состоится 13 марта в Мадриде. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.