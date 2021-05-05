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    Леманн уволен из «Герты» из-за расистского сообщения

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    Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн уволен из совета директоров берлинской «Герты» из-за расистского сообщения.

    Йенс Леманн
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    Йенс Леманн

    Леманн в своем сообщении назвал эксперта телеканала Sky Sports и бывшего игрока Бундестим Денниса Аого «чернокожим парнем по квоте».

    При этом он по ошибке отправил сообщение «Денниса на самом деле позвали по квоте для черных?» самому Аого, который опубликовал скриншот переписки в своих соцсетях.

    В дальнейшем Леманн принес извинения, но один из спонсоров берлинского клуба, Tennor Holding, все же принял решение освободить его от должности.

    «Такие заявления не соответствуют ценностям, которые поддерживает и продвигает "Герта". Мы дистанцируемся от любых форм расизма и приветствуем шаг Tennor Holding» — привела пресс-служба «Герты» слова президента клуба Вернера Гегенбауэра.

    В начале апреля «Герта» уволила тренера вратарей Жолта Петри за гомофобные и ксенофобские высказывания.

    «Герта» занимает предпоследнюю строчку в немецкой бундеслиге, набрав 27 очков, но имеет два матча в запасе.

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