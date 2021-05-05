Спортивный директор «Интера»: Чемпионство — это только начало

Спортивный директор «Интера»прокомментировал победу клуба в чемпионате Италии.

«Это только начало. Мы прошли трудный путь, потому что не бывает легко, когда меняешь владельца три раза в течение десятилетия. Попробуйте добиться таких же результатов за короткий период.

К счастью, во времена сотрудничества с Suning мы обрели некоторую стабильность. В прошлом сезоне мы финишировали вторыми, сократив отставание от "Ювентуса" всего до одного очка, и сыграли в финале Лиги Европы.

Мы начали этот путь со Спаллетти, потому что судьба "Интера" изменилась, когда гол Матиаса Весино в матче с "Лацио" вернул нас в Лигу чемпионов. Потом пришёл Конте, и он доводит все до крайности. Я думал, что бороться за титул будут многие, но Конте всё изменил. К счастью, он у нас есть», — приводит слова Аузилио Football Italia.