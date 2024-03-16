В рамках 29-го тура чемпионата Италии 16 марта пройдет матч «Салернитана» — «Лечче». Начало — 20:00 (мск). «Салернитана» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Салернитана»

Турнирное положение: «Гранатовые» в нынешнем сезоне твердо стоят на вылет. Сейчас команда находится на последнем 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Салернитана» весьма скромно выглядит в плане реализации. В 28 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 23 мяча.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела неудачу. «Салернитана» уступила «Кальяри» со счетом 2:4.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Салернитана» проиграла четырежды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.

А вот отставание от спасительного 17 места составляет уже 11 очков. Вероятнее всего, «морским конькам» грозит вылет в Серию B.

Не сыграют: Джером Боатенг, Норберт Гьомбер — травмированы.

Все прогнозы на Серию А

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Салернитана» выглядит крайне убого. Команда выиграла всего 2 раза в чемпионате.

Матчи против «Лечче» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Салернитана» проиграла трижды.

При этом «Салернитана» еще не утратила математические шансы на спасение. Вот только непонятно, за счет чего команда сможет это сделать.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лечче» лишь на один зачетный пункт опережает опасную зону. Да и забивает команда с огромной натугой: всего 25 мячей в 28 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Лечче» дома минимально уступил «Вероне».

При этом команда не побеждала в 5 своих последних матчах. Причем в них «Лечче» забил всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 11.

Вообще, команда выигрывает по большим праздникам. В активе у нее всего лишь 5 викторий в Серии А.

Не сыграют: Мохамед Каба — травмирован.

Состояние команды: нынешние результаты «Лечче» откровенно удручают. Да и голы даются команде с огромнейшей натугой.

При этом оборона действует не столь монолитно. В 28 поединках Серии А она дала результативный сбой 45 раз.

При этом «Лечче» считается слишком миролюбивой командой. В 28 поединках чемпионата 10 раз она сыграла вничью.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Лечче» явно хочет оторваться от опасной зоны.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

«Лечче» не выигрывал в 5 своих последних матчах

«Салернитана» не побеждает с конца декабря

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.24 и 1.76.

Прогноз: Обе команды сейчас в кризисе, и будут биться за каждый зачетный балл.

И те, и другие сражаются за выживание, а значит будут идти в атаку всеми силами.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.70