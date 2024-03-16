«Салернитана»
Турнирное положение: «Гранатовые» в нынешнем сезоне твердо стоят на вылет. Сейчас команда находится на последнем 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Салернитана» весьма скромно выглядит в плане реализации. В 28 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 23 мяча.
Салернитана — Лечче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела неудачу. «Салернитана» уступила «Кальяри» со счетом 2:4.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Салернитана» проиграла четырежды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.
А вот отставание от спасительного 17 места составляет уже 11 очков. Вероятнее всего, «морским конькам» грозит вылет в Серию B.
Не сыграют: Джером Боатенг, Норберт Гьомбер — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Салернитана» выглядит крайне убого. Команда выиграла всего 2 раза в чемпионате.
Матчи против «Лечче» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Салернитана» проиграла трижды.
При этом «Салернитана» еще не утратила математические шансы на спасение. Вот только непонятно, за счет чего команда сможет это сделать.
«Лечче»
Турнирное положение: «Лечче» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.
Причем «Лечче» лишь на один зачетный пункт опережает опасную зону. Да и забивает команда с огромной натугой: всего 25 мячей в 28 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Лечче» дома минимально уступил «Вероне».
При этом команда не побеждала в 5 своих последних матчах. Причем в них «Лечче» забил всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 11.
Вообще, команда выигрывает по большим праздникам. В активе у нее всего лишь 5 викторий в Серии А.
Не сыграют: Мохамед Каба — травмирован.
Состояние команды: нынешние результаты «Лечче» откровенно удручают. Да и голы даются команде с огромнейшей натугой.
При этом оборона действует не столь монолитно. В 28 поединках Серии А она дала результативный сбой 45 раз.
При этом «Лечче» считается слишком миролюбивой командой. В 28 поединках чемпионата 10 раз она сыграла вничью.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Лечче» явно хочет оторваться от опасной зоны.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают менее гола за матч
- «Лечче» не выигрывал в 5 своих последних матчах
- «Салернитана» не побеждает с конца декабря
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 3.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.24 и 1.76.
- 2.35Реал Сосьедад — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Тулуза — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Кельн — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: Обе команды сейчас в кризисе, и будут биться за каждый зачетный балл.
И те, и другие сражаются за выживание, а значит будут идти в атаку всеми силами.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.70