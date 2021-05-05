Фернандеш: Первый поединок с «Ромой» был для меня далеко не лучшим

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»рассказал о готовности к ответному матчу св рамках полуфинала Лиги Европы.

В первом матче «МЮ» на своем поле разгромил римлян со счетом 6:2. Фернандеш оформил дубль и сделал две результативные передачи.

«Надеюсь, что в следующем сезоне снова сыграю больше 50 матчей. Когда выступаешь за клуб такого уровня, твои стандарты должны быть высоки.

Первый поединок с "Ромой" был для меня далеко не лучшим, но все говорят наоборот, основываясь только на статистике.

Хотя я никогда раньше не забивал два мяча за матч при двух результативных передачах», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.