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    Фернандеш: Первый поединок с «Ромой» был для меня далеко не лучшим

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о готовности к ответному матчу с «Ромой» в рамках полуфинала Лиги Европы.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    В первом матче «МЮ» на своем поле разгромил римлян со счетом 6:2. Фернандеш оформил дубль и сделал две результативные передачи.

    «Надеюсь, что в следующем сезоне снова сыграю больше 50 матчей. Когда выступаешь за клуб такого уровня, твои стандарты должны быть высоки.

    Первый поединок с "Ромой" был для меня далеко не лучшим, но все говорят наоборот, основываясь только на статистике.

    Хотя я никогда раньше не забивал два мяча за матч при двух результативных передачах», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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