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    Нью-Инглэнд Революшн — Атланта Юнайтед прямая трансляция 02.05.2021, смотреть онлайн

    Нью-Инглэнд Революшн — Атланта Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол MLS
    В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Нью-Инглэнд Революшн» — «Атланта Юнайтед» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Атланта Юнайтед» — «Нью-Инглэнд Революшн» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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