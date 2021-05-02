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    «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом»

    «Ньюкасл» — «Арсенал»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде обыграл «Ньюкасл» — 2:0.

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    «Канониры» открыли счет на 5-й минуте, когда после флангового прострела Пьер-Эмерик Обамеянг не смог акцентировано пробить, зато передал мяч Мохамеду Эльнени, который в касание поразил дальний нижний угол.

    На 66-й минуте лондонцы удвоили свое преимущество. Габриэл Мартинелли с фланга навесил на дальнюю штангу, где Обамеянг в высоком прыжке ногой классно переправил мяч в ворота.

    «Сороки» доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Фабиана Шера.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Арсенал Лондон 0:2
    Голы: 0:1 Мохамед Эль-Ненни (6'), 0:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (66') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Кларк (Дуайт Гейл, 84'), Пол Дамметт, Федерико Фернандес (Фабиан Шёр, 73'), Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Jacob Murphy, Мигель Альмирон (Жоэлинтон, 73'), Шон Лонгстафф, Аллан Сент-Максимен, Каллум Уилсон Арсенал Лондон: Мэтью Райан, Эктор Бельерин, Габриэл, Давид Луис (Калум Чемберс, 53'), Гранит Джака, Даниель Себальос, Мартин Эдегор (Томас, 85'), Виллиан, Мохамед Эль-Ненни, Габриэл Мартинелли, Пьер-Эмерик Обамеянг (Николя Пепе, 78') Предупреждения: Гранит Джака (20'), Мигель Альмирон (31'), Федерико Фернандес (62') Удаление: Фабиан Шёр (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает девятое место (49 очков), а «Ньюкасл» — 17-е (36 очков).

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