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    «Интер» обыграл «Кротоне» и может стать чемпионом Италии 2 мая

    «Кротоне» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Кротоне Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» одержал выездную победу над «Кротоне» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

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    Счет в матче на 69-й минуте открыл Кристиан Эриксен, забивший спустя 4 минуты после своего выхода на замену.

    Окончательный результат в компенсированное время установил Ашраф Хакими.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кротоне — Интер 0:2
    Голы: 0:1 Кристиан Эриксен (69'), 0:2 Ашраф Хакими (90') Кротоне: Алекс Кордац, Владимир Големич, Лисандро Магальян, Коффи Джиджи, Лука Чигарини (Эдуардо, 46'), Ахмед Бенали (Милош Вулич, 66'), Сальваторе Молина, Жуниор Мессьяс, Аркадиуш Реца (Педру Перейра, 38'), Адам Уна (Эммануэль Ривьер, 72'), Simy Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Стефано Сенси (Кристиан Эриксен, 65'), Николо Барелла, Маттео Дармиан (Иван Перишич, 66'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 65') Предупреждения: Марсело Брозович (38'), Эммануэль Ривьер (73'), Кристиан Эриксен (90')

    «Интер» продолжает лидировать в чемпионате Италии. В воскресенье команда Антонио Конте может досрочно стать чемпионом страны, если «Аталанта» не выиграет у «Сассуоло».

    «Кротоне» потерял шансы остаться в Серии А на следующий сезон.

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