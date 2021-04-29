Источник: Месси принял решение остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны»принял решение остаться в каталонской команде, сообщает TVE.

По информации источника, его отец и агент Хорхе Месси провел встречу с президентом «сине-гранатовых», Жоаном Лапортой, на которой сообщил о намерении футболиста продлить контракт с клубом.

Отец Месси сообщил президенту «Барсы», что его сын хочет остаться в каталонском клубе при условии, что состав команды будет усилен до уровня, который позволит бороться за победу в Лиге чемпионов.

После завоевания Кубка Испании, а также учитывая, что у «Барсы» есть хорошие шансы на победу в Ла Лиге, Месси чувствует, что у команды есть перспективы, и это влияет на его намерение остаться в клубе.

В сезоне-2020/21 Месси провел 42 матча за «Барселону», на его счету 33 гола и 14 результативных передач.

Контракт 33-летнего аргентинца действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что игрок согласен на понижение зарплаты в клубе в два раза.

27 апреля сообщалось, что «ПСЖ» предлагает аргентинцу контракт по схеме «2+1».